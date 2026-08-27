ĐINA MELININOG MUŽA VEĆ ZOVE OČUHOM! Džinovićeva provodi leto s majkom i milionerom, obišli 25 ostrva - "Bude me u 9 sati, ja sam labilna i muka mi je od... "
Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline Galić, odlučila je da počne da snima vlogove na svom Tiktok profilu, pa se tako u prvom snimku snimala tokom boravka u Atini.
S njom u Grčkoj su i njena majka Melina, kao i očuh, milioner Džefri Pol Arnold Dej.
Đina je u svom prvom vlogu otkrila da su oni obišli 25 ostrva, da obilaze muzeje i da je svako jutro bude u devet sati ujutru što njoj ne odgovara.
- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u 9 sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina, a potom se oglasila iz restorana.
Đina je pohvalila očuha koji je izabrao prelep restoran sa prelepim pogledom.
- Pogledajte moj pogleda. Mama, bravo, ludilo. Očuh mi je objasnio da je ovo Akropolj, najromantičnije mesto na svetu. Moj očuh je izabrao ovaj restoran je je najromatičniji zbog pogleda, sve mi se sviđa. Večeras jedemo meso, muka mi je od ribe. Mama jede rižoto sa gamborima - rekla je Đina.
Inače, Đina je u svom najnovijem Tiktok videu otkrila da se već neko vreme bori sa hašimoto tireoiditisom, hroničnim autoimunim oboljenjem štitaste žlezde.
Kurir.rs
Đina Džinović: