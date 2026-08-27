- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u 9 sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina, a potom se oglasila iz restorana.