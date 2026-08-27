Slušaj vest

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline Galić, odlučila je da počne da snima vlogove na svom Tiktok profilu, pa se tako u prvom snimku snimala tokom boravka u Atini.

S njom u Grčkoj su i njena majka Melina, kao i očuh, milioner Džefri Pol Arnold Dej.

Đina je u svom prvom vlogu otkrila da su oni obišli 25 ostrva, da obilaze muzeje i da je svako jutro bude u devet sati ujutru što njoj ne odgovara.

Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u 9 sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina, a potom se oglasila iz restorana.

Đina je pohvalila očuha koji je izabrao prelep restoran sa prelepim pogledom.

Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

- Pogledajte moj pogleda. Mama, bravo, ludilo. Očuh mi je objasnio da je ovo Akropolj, najromantičnije mesto na svetu. Moj očuh je izabrao ovaj restoran je je najromatičniji zbog pogleda, sve mi se sviđa. Večeras jedemo meso, muka mi je od ribe. Mama jede rižoto sa gamborima - rekla je Đina.

Inače, Đina je u svom najnovijem Tiktok videu otkrila da se već neko vreme bori sa hašimoto tireoiditisom, hroničnim autoimunim oboljenjem štitaste žlezde.

Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Ne propustiteStarsĐINA UŽIVA NA JAHTI MELININOG MUŽA OD 10 MILIONA EVRA! Harisova naslednica pokazala luksuz na Mikonosu
Screenshot 2024-10-24 192240.jpg
Stars"KAD NE PIJEM TERAPIJU NABUBRI MI VRAT" Đina Džinović otkrila od koje bolesti boluje
Đina Džinović
Stars"BAHATA I BEZOBRAZNA, NEMAM REČI" Besna Melina napravila skandal u Monte Karlu zbog tašne, prevrću očima kad joj čuju ime - Prodavačica otkriva nove detalje
Melina Džinović Hermes Birkin torba
StarsMAJKA I ĆERKA NA ZAJEDNIČKOM PUTOVANJU! Melina i Đina ponovo uživaju na Mikonosu: Galićka se udala za milionera, zlato sija na njenim rukama
Đina Džinović

 Đina Džinović:

00:16
Evo šta Đina Džinović radila na dan Melinine svadbe Izvor: Kurir