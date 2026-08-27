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Samo mesec dana nakon porođaja, Edita Aradinović razmišlja o tome da se vrati fizičkim aktivnostima i treninzima, međutim postoje stvari zbog kojih je zabrinuta.

Pevačica je 22.jula dobila ćerku kojoj je dala ime Zoia, a neretko svoje iskustvo sa njom deli na društvenim mrežama. Ovog puta, oglasila se na Instagramu i uputila pitanje ženama.

- Razmišljala sam da krenem sama da treniram, ali me je strah zbog dijastaze i carskog. Pomagajte - napisala je Edita i zatražila preporuku, a zatim je u videu istakla da oseća potrebu da trenira, iako se ne preporučuje minimum dva meseca od porođaja.

Foto: Printscreen Instagram

- Čavrljam nešto sa Zokom mojom i kažem joj trebaju mi treninzi, ona kaže, nemoj mama, nije prošlo još dovoljno vremena. Treba da prođe minimum dva meseca, prošlo je tek mesec dana. Neću da dižem tegove, samo ću mobilizacije da vežbam. Ja to mogu i kod kuće, ali fale mi ljudi, fali mi svet - rekla je Edita.

"Seko, volim te najviše na svetu"

Podsetimo, skandal između sestara Aradinović je uzdrmao domaću javnost. Nakon što je Indi u objavi na Instagramu podelila da je "sahranila" svoju majku i sestru Editu Aradinović, a potom za medije obrazložila tu svoju odluku, Indi Aradinović pokajala se zbog svog postupka, i javno se izvinila sestri, a onda je usledila nova objava.

Naime, ona je otkrila da je to bio trenutak slabosti, ali da je svoju grešku ubrzo spoznala.

- Lepo je prepoznati svoje greške i da se pomoliš za oprost. Prvo prema Bogu, a onda i prema osobi koju sam povredila. Jer je đavo došao u prvi plan i pobedio me. To je sasvim okej i normalno da osetim svu bol i pokajanje, jer sve što boli moju sestru, boli i mene. I neće se nikad ponoviti - napisala je ona u svojoj objavi na mrežama.

Podsetimo, ona se 24 sata, nakon što je na mrežama objavila jezive objave o majci i sestri pokajala i sestri uputila izvinjenje:

1/5 Vidi galeriju Pevačice su na ratnoj nozi Foto: Marko Karović, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

- Seko, volim te najviše na svetu. A najviše volim bebu. Žao mi je zbog glupog nesporazuma, koji sam donela u javnost!!! Neće se više nikad ponoviti - napisala je ona.

Indi je naime, za naš portal objasnila i zašto je do sukoba došlo:

- Imamo period od rođenja pa do postporođaja, pa do... Jeste, ispratićemo sve Editine periode, a mene ko... Jeste. Slobodno idite kod Edite na stori. Posle naše prve, predivne i najnormalnije fotografije sa bebom, ona je brže-bolje požurila da objavi meni potpuno nepoznatu ličnost, koju sam danas prvi put srela na ulici. Predstavila mi je kao svoju drugaricu, polu drugaricu, ne znam, i rekla: "Došla nam je nova tetka."Po meni, ja ne znam da Zoia ima još jednu tetku, sem tetaka koje su Editine sestre, prave sestre, a ja sam jedina tetka. Mislim da sam ja od Edite zaslužila jedno poštovanje, ako ništa drugo, rekla je Indi, pa dodala:

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