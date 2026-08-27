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Glavna meta akcije "Catering" u kojoj je osumnjičeno više od 10 osoba je Admir Arnautović Šmrk.

Akcija se provodi na 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i SBK, a osim Arnautovića, uhapšeni su Anel Sejfović, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić.

Portal "Istraga.ba" objavio je snimak na kom policija dežura ispred kuće Admira Arnautovića Šmrka.

- Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP-a SBK, realizuju operativnu akciju kodnog naziva "Catering" na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji - naveli su iz MUP-a KS.

Jedva se izvukli

Podsetimo, Admir Arnautović Šmrk ranije je sarađivao sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem, sve dok saradnja nije prekinuta zbog potkradanja.

1/4 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk Foto: Twitter Printscreen, Printscreen, Pritnscreen

Naime, njih dvojca su 2023. godine došla do informacija da im je ugovarao nastupe za honorar od 16.000 evra, a njima je prijavljeno 13.000. Osim tih 3.000 evra, uzimao je i procenat koji je unapred dogovoren.

Maji Berović pucano na kombi, Senidi planirali da lice pospu kiselinom

Maja Berović i Senidah su nekada sarađivale s pomenutim menadžerom. Poslovni odnos mogao je skupo da ih košta. Nakon što je Berovićka okončala saradnju, pucano je na kombi njenih muzičara, a navodno joj je i bačena bomba na kuću.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Kada je Senidah u pitanju, ona je rešila da okonča saradnju s tim timom, jer je od nastupa dobijala samo 30 odsto. Nakon toga dobila je upozorenje od prijatelja da će joj se nešto loše desiti, pa je preko noći pobegla iz Sarajeva za Ljubljanu.

U toku istrage koja se vodila protiv menadžera došlo se do saznanja da je njegova grupa planirala fizički napad na pevačicu tokom njenog boravka u Sarajevu ili drugim lokacijama koje bi bile pogodne za izvršenje. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", pisao je sarajevski Raport.

1/5 Vidi galeriju Peva;ica puni baterije Foto: M.P./ATAImages, Kurir/Milica Stanojević, Skymusic

Uhapšen i čovek koji je reketirao Merlinovog menadžera

Inače, osim Admira Arnautovića Šmrka, bivšeg menadžera Jale Brata i Bube Korelija, danas je uhapšeno još jedno lice, koji se navodno tereti zbog rektiranja.

Naime, kako piše Raport, uhapšen je vlasnik pekare koji je rektirao menadžera Dina Merlina.

Interesantno je da je u istoj akciji uhapšen i doktor Mithat Asotić iz Travnika, kao i njegov sin Hamza koji je u Sarajevu.

Prema Rapprtovim informacijama, uhapšen je i Mirsad Mujkić, vlasnik jedne pekare, a razlog tome je sumnja da je organizirao paljevine i bacanje bombi na druge pekare, ali i zbog i iznude vlasnika Asima Kraljića, inače menadžera Dina Merlina.

Kurir.rs / Avaz.ba

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