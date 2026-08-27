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Voditeljka Dea Đurđević nedavno je na svet donela devojčicu Iris i ne krije koliko je srećna zbog toga, a sada je još jednom raznežila svoje pratioce na društvenim mrežama novom objavom koja govori više od hiljadu reči.

Deu i ćerku Iris je iz porodilišta izveo ponosni suprug i novopečeni tata Lazar, a njih dvoje ni tada nisu krili oduševljenje pred okupljenim novinarima.

Voditeljka ružičaste televizije se sada oglasila na društvenoj mreži Instagram, podelivši emotivnu objavu svog supruga, a koja je oduševila sve njihove pratioce.

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Foto: Printscreen Instagram

Naime, Lazar je objavio fotografiju na kojoj se porodica drži za ruke, a ona je to podelila na svom instagramu.

Otkrila detalje porođaja

Inače, Dea je za domaće medije nedavno otkrila kako je prošao porođaj.

- Odlično sam, hvala, predivno sam. Porođaj je protekao u najboljem redu, vidite da sam nasmejana i da je sve dobro, bebica je odlično, rekla je Dea pa otkrila na koga beba liči.

Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Beba je miks, ali pošto mirnije spava onda je tatina.

- Stvarno su svi super ovde u Frontu, svima nam je to dobar izbor. Svi su bli predivni osećala sam se mažena i pažena zahvaljujuči celom osoblju. Hvala svima na porukama i pozivima. Ovi ljudi su mi ulepšali porođaj. Mama je tu, mama se ne odvaja.

"Da ste punili moj novčanik..."

Podsetimo, nakon što je vest o prinovi odjeknula u javnosti, Dea se oglasila na društvenim mrežama i podelila emotivnu poruku.

Na svom Instagram profilu objavila je sadržaj koji je privukao veliku pažnju javnosti, ali i jasno stavio do znanja da ima svoj stav prema komentarima i mišljenjima drugih o njenom životu i ličnim odlukama.

Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Dea je poznata kao neko ko otvoreno i bez ustručavanja deli svoje stavove, a njeno najnovije oglašavanje na Instagramu to i potvrđuje. Ona je podelila poruku koja jasno i nedvosmisleno poručuje da niko nema pravo da sudi o njenim postupcima ukoliko nije prošao kroz sve ono što je ona iskusila.

- Da ste bolovali moje bolesti, da ste učili moje škole, da ste punili moj novčanik, možda bih vam tada odgovorila zašto nešto radim ili ne radim. Ovako, džaba pitate - stoji u objavi koju je podelila Dea.

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STARS 614 16.08.2026. Izvor: Kurir TV