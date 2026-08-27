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Admir Arnautović Šmrk danas je privukao veliku pažnju javnosti kada je uhapšen u BiH, a njegov život ispunjen je nizom konrtoverzi, propraćen sarajevskim podzemljem i estradnom scenom.

Žena pucala u njega

Osim što se u medijima često pisalo o njegovim kriminalnim dosijeima, privlačio je pažnju javnosti i zbog turbulentnog privatnog života. Admir se našao u centru skandala kada je njegova tadašnja supruga pucala u njega zbog navodne afere sa poznatom starletom.

Reč je o Anđeli Veštici, a u vreme kada se dogodio incidnet, Šmrk je bio u braku sa Eldinom Arnautović, sa kojom ima decu.

Sukob je, prema pisanju domaćih medija, izbio u trenutku kada je Eldina posumnjala, a ubrzo i potvrdila da je suprug vara sa rijaliti učesnicom i starletom Anđelom Vešticom, koja je tada često boravila u Sarajevu.

Foto: Printscreen

Kako su tada preneli mediji, ali i prema policijskim izveštajima, Admirova supruga Eldina ga je zatekla dok je bio sa Anđelom u automobilu, a potom je usledila ozbiljna rasprava, što je rezultiralo tome da puca u pravcu supruga.

Šmrk je u tom incidentu ranjen, odnosno, pogođen sa tri metka u predelu nogu, a meci su leteli i ka Anđeli Veštici. Međutim, ona je, srećom, prošla bez povreda.

Eldini je zbog toga određen pritvor pod optužbom za pokušaj ubistva i izazivanje opšte opasnosti, a pištolj koji je pronađen kod nje nije bio legalan.

Admirova supruga se kasnije branila tvrdnjama da se to odigralo dok je bila u stanju jakog afekta i pod dugotrajnim psihičkim pritiskom.

1/8 Vidi galeriju Anđela Veštica Foto: Printscreen/Ami Dži šou, screenshot pink tv, ATA images

Pranje para i veza sa estradom

Prema nalazima bezbednosnih službi i tužilaštva, Aldinu su menadžerska pozicija i estradni biznis služili kao paravan i mehanizam za pranje novca.

Naime, kako pišu domaći mediji, novac koji je stekao nelegalnim trgovinama drogom i oružjem ulagao je u nekretnine, skupocene automobile, ali i estradne projekte.

Evo za šta je sve teretiran

1/4 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk Foto: Twitter Printscreen, Printscreen, Pritnscreen

- Organizovani kriminal i trgovina drogom: Tereti se za organizovanje međunarodnog krijumčarenja kokaina i hašiša.

- Trgovina oružjem: Istrage ga povezuju sa neovlašćenim prometom oružjem i vojnom opremom.

- Pranje novca: Kupovina nekretnina i luksuznih vozila na svoje ime i ime bliskih saradnika kako bi se legalizovao novac iz kriminala.

- Napad na pevačicu Senidah

- Nasilnički akti i tuče: Pored hapšenja iz 2022. godine u okviru velikih akcija sa aplikacijom Sky, hapšen je i zbog premlaćivanja stranih državljana i učešća u više obračuna.

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