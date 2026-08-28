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Hrvatska pevačicaNina Badrić otvoreno je govorila o priči koja stoji iza njenog aktuelnog singla „Čuvam njen dom“. Pesmu je napisala sama, i to za svega pola sata, a inspiraciju je pronašla u stvarnom događaju koji se dogodio njenim prijateljima nakon što su odlučili da se raziđu.

Mučna situacija

- Imali su jedno strašno nerazumijevanje između sebe. To mi je onako baš bila neka mučna situacija između njih dvoje gde je zapravo njegova žena pomislila i možda me čak i malo optužila da imam neke veze s njenim mužem što nije bilo istina jer njen muž i ja smo veliki prijatelji. A ona valjda nije mogla naći nekakav razlog zašto su se njih dvoje razdvojili i onda sam ja pomislila dok sam šetala ka kući: "Vidiš kako je glupa, a ja čuvam njen dom, znači ja nju branim'', ispričala je za In Magazin.

Ljubavni trougao

Pesma je javnosti prvi put predstavljena prošle godine na Melodijama Jadrana, kada je Nina otkrila da je u njenoj osnovi priča o ljubavnom trouglu.

1/6 Vidi galeriju Nina Badrić Foto: Promo/Sava Centar, Printscreen

- Nisam se nikad našla u ljubavnom trouglu ne zato što sam pametna ili bolja od drugih nego mislim da sam imala tu jednu sreću, da me malo i pomazilo, mene bi to emocionalno dosta pogodilo. Ne znam, možda s druge strane i ovaj ego i sujeta koju moraš imati da bi se bavio ovim poslom to ne bi mogao podneti. Tako da budem druga violina nisam taj karakter. Žena sam za voleti i žena koja voli. Žena za jednog čoveka, to sam ja - objasnila je tada za Slobodnu Dalmaciju.

Životne situacije

Nina je ovom pesmom još jednom pokazala da motive za svoje stvaralaštvo često pronalazi u životnim situacijama i emocijama koje je okružuju.

„Čuvam njen dom“ deo je njenog najnovijeg albuma „Moji ljudi“, koji je objavljen u februaru ove godine. Reč je o izdanju koje je publika čekala čak 15 godina.

1/6 Vidi galeriju Nina Badrić Foto: Promo/Marko Grubišić, Printscreen, M.P./ATAImages

- Svaka pesma je odraz mene, mog života, osećaja i svega što sam u ovome trenutku u stanju reći - rekla je Nina pred objavljivanje albuma.

Inače, ona je otkrila kako joj je bilo teško na početku karijere te da su na njenom nastupu bili samo konobar i ona.