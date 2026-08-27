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Naslednica Darka Lazića i Katarine Lazić, mala Srna, uskoro će proslaviti drugi rođendan, a ponosna mama je sada pokazala kako provode vreme tokom toplih letnjih dana.

Naime, Kaća je na Instagramu podelila snimak na kom Srna uživa u gumi u bazenu i razigrano se kreće po vodi, što je za svaku pohvalu da tako mala već zna da se snalazi uz pomoć vodenih rekvizita.

00:10 Ćerka Darka i Katarine Lazić uživa u bazenu Izvor: Kurir

Komentari su se samo nizali, a mnogi su se složili koliko je naslednica Lazić preslatka. Na sebi je imala i gumu i mišiće, kao i kapicu i naočare, da je štite od sunca.

"Uživam na selu"

Podsetimo, Darkova supruga, Katarina na svojim nalozima na društvenim mrežama često pokazuje pojedinosti iz svog privatnog života, od kojih je naravno jedan od najučestalijih vreme koje ona i Darko provode sa ćerkom Srnom, koja raste u divnu samostalnu devojčicu.

Osim toga, Kaća je svojevremeno otkrila, da na svom Instagramu želi da prikazuje realan život, u moru svih drugih profila koji plasiraju samo luksuz.

1/6 Vidi galeriju Katarina Lazić Foto: Printskrin/Instagram

- U moru profila punih luksuznih putovanja, luksuzne hrane, luksuzne garderobe, lažne savršenosti, ako neko predstavlja normalan i realan život onda sam to ja. Uživam na selu, kuvajući i provodeći vreme sa svojom bebom i mužem, ali i to nekome izgleda smeta. Jako je čudno i tužno kada si nesrećan, pa želiš i drugom zlo. Kako seješ, tako žanješ! Zauvek ću stajati iza toga – napisala je Katarina tada.

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