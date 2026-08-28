Slušaj vest

Ako ste mislili da se o Dušici Jakovljević sve zna grdno ste se prevarili. Životna priča njene porodice je za film. Voditeljka televizije Pink je prvi put otvorila vrata jedne veoma intimne porodične uspomene i otkrila da je njen otac još kao sedamnaestogodišnjak otkrio svoj talenat, a za vreme služenja vojnog roka, pisao ljubavne pesme njenoj majci.

Ono što ovu priču čini još emotivnijom jeste činjenica da su među tim stihovima bile i pesme posvećene maloj Dušici, koja je tada imala svega tri godine. Danas, kada je odrasla žena i majka, na te uspomene gleda potpuno drugačijim očima.

Zanimljivi detalji

Dušica ne krije koliko je dirnuta ljubavnom pričom svojih roditelja, koju opisuje kao neraskidivu i retku u današnje vreme.

- Jesam, zaista sam ponosna na svoje roditelje. Imaju neraskidivu ljubav. Moj otac je pisao pesme za mene i mamu dok je bio u vojsci. Ja sam tada imala oko tri godine-započela je voditeljka.

Kako kaže, tek kada je odrasla shvatila je koliko simbolike i emocija nosi taj rukopis koji je njen otac godinama brižno čuvao. Naime, njen tata nije želeo da običnu svesku sa stihovima prepusti zubu vremena, pa je od nje napravio pravo malo umetničko delo.

Korice zbirke napravio je od svoje vojničke košulje, dok ju je dodatno ukrasio svojim vojničkim pojasom. Fotografiju nam je ustupila Dušica.

Upravo taj rukopis danas predstavlja jednu od najvrednijih porodičnih uspomena.





Porodično blago

1/6 Vidi galeriju Voditeljka ima zanimljivu priču Foto: Petar Aleksić, Shutterstock, ATA images, Jelena Simonović



-Napravio je zbirku poezije i uokvirio je od svoje košulje i svog vojničkog pojasa - rekla je voditeljka rijaliti programa.

Ta slika mladića od koji je u vojsci, umesto da dane provodi razmišljajući samo o obavezama, svoje emocije pretače u stihove, za mnoge je dokaz da najveće ljubavne priče često nastaju u najneočekivanijim okolnostima. Iako je zbirka nastala pre mnogo godina, njen otac nikada nije odlučio da je objavi. Razlog nije bio nedostatak samopouzdanja, već želja da te pesme ostanu deo njihove porodične intime. Ali došlo vreme da i šira javnost upozna taj deo njegove duše, jer se, kako je Dušica otkrila, razmatra mogućnost da zbirka uskoro bude objavljena.

Sve se sazna

- Tata planira da izda zbirku pesama. Sada radi na tome. On nije bio samo posvećen poeziji. Njegova profesionalna karijera godinama je bila vezana za ekologiju i zaštitu životne sredine, oblast u kojoj je ostavio značajan trag. Bio je vlasnik i urednik prvog časopisa o ekologiji pod nazivom "Ekosfera", a trenutno privodi kraju knjigu posvećenu cirkularnoj ekonomiji, kao i zbirku ekoloških tekstova. Tako da ne treba da čudi otkud ja u novinarstvu.Tata je uspeo da spoji dve naizgled različite strane svoje ličnosti pesničku, ispunjenu emocijama, i stručnu, posvecenu očuvanju prirode.

U vremenu kada su raskidi, skandali i prolazni odnosi često glavna tema javnosti, ispovest Dušice Jakovljević podsetila je mnoge da postoje ljubavne priče koje traju decenijama.

Njeni roditelji, kako kaže, ostali su primer da se ljubav ne meri velikim gestovima pred publikom, već sitnicama koje ostaju zauvek sačuvane poput požutelih listova ispisanih rukom mladog vojnika koji je svoje najveće emocije pretočio u stihove.