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Pevač Mirče Radulović dobio je ćerku sa svojom partnerkom Majom, a njegova bivša supruga, od koje se razveo pre samo godinu i po dana, voditeljka Ana Radulović otputovala je iz zemlje i uputila se na Mikonos, a sada se odatle oglasila putem svog Instagram naloga.

Niz fotografija na kojima Ana uživa u kafiću pored mora prikupile su brojne sipmatije ljudi sa društvenih mreža.

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Voditeljka je ponela belu majicu, bila je bosa, a na glavi je imala šešir i ispijala je koktel. Nema sumnje da će joj odmor prijati i da će napuniti baterije pred jubilarnu desetu sezonu "Elite" koja počinje 5. septembra.

Ana Radulović i Mirče su se razveli pre nešto više od godinu i po dana, a najlepši momenat u svemu jeste reakcija njihovog zajedničkog sina Koste, koji se neizmerno obradovao dolasku mlađe sestre.

Mirče napravio slavlje

Podsetimo, pevač Mirče Radulović napravio je proslavu povodom rođena ćerkice Elene. Njegova nova partnerka Maja je kuma supruge Ljube Perućice, Katarine, koja je bila među najveselijima na proslavi.

Mirče je u jednom beogradskom restoranu okupio najbliže prijatelje kako bi proslavio rođenje naslednice, a kao što običaji nalažu, odmah su mu pocepali majicu, a snimci su objavljeni na mrežama.

00:26 Ovako Mirče slavi rođenje ćerke Izvor: Instagram

Tokom večeri atmosfera je bila na vrhuncu, a mikrofona se latio i sam Perućica kako bi pesmom uveličao ovaj radostan događaj. Osim njih, Mirče je na slavlje pozvao još nekoliko kolega sa estrade, uključujući pevačicu Dragicu Zlatić, kao i kolege Miloša Brkića i Dunju Popović.

Ana se oglasila o prinovi bivšeg muža

Inače, voditeljka je u svojoj izjavi uputila tople reči bivšem suprugu, ističući koliko joj je drago zbog sreće koju je pronašao.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Mnogo mi je drago, a najviše zbog Koste koji se mnogo radovao što mu stiže sestra. Pošto me pitaš kako tako rano, ja mogu samo da kažem da je imao sreće da je pronašao svoju sreću - poručila je Ana za "Pink.rs".

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