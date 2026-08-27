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Estradni menadžer koji je ranije bio saradnik Jale Brata i Bube Korelija, Admir Arnautović Šmrk, jutros je uhapšen u akciji "Catering", a zatim je predat u popodnevnim satima u prostorije MUP-a KS.

Akcija se provodi na 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i SBK, a osim Arnautovića, uhapšeni su Anel Sejfović, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić.

1/7 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk hapšenje Foto: Avaz.ba

- Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP-a SBK, realizuju operativnu akciju kodnog naziva "Catering" na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih dela neovlašćenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji - naveli su iz MUP-a KS.

U ovom predmetu je osumnjičeno više od deset osoba.

Podsetimo, Reč je o osobama koje su od ranije poznate policiji, a nedavno je protiv Arnautovića i Maglića potvrđena optužnica pred Sudom BiH.

Sarajevski pekar Mirsad Mujkić, također od ranije poznat policiji, je meta ove akcije.

Kurir.rs/Avaz.ba

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