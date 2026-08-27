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Milica Todorović i Lazar Granić su uživali u ljubavi 2024. godine, a onda su stavili tačku na emotivnu vezu. Nakon toga, Lazar je nestao iz javnosti i potpuno se povukao iz sveta medija.

S obzirom na njegovo povlačenje, najnovija objava koju je podelio na Instagramu, izazvala je veliku pažnju, a mnogi su se složili u jednom - tokom svoje medijske ilegale, Lazar je iskoristio period da prođe kroz pravu fizičku transformaciju.

Foto: Printscreen Instagram

Granić je na svom nalogu sa pratiocima podelio fotografiju na kojoj pozira bez majice, a u prvi plan je istakao svoje izuzetno mišićavo telo. Zbog toga, deluje očigledno da se Lazar u proteklom periodu posvetio fizičkim aktivnostima i redovnom treniranju, budući da izgleda drugačije nego ranije.

Ovako je izgledao nekada:

1/5 Vidi galeriju Lazar Granić Foto: Ana Panunković, Instagram, Instagram/lazargranic

Ovo je Milica rekla o njemu

Podsetimo, pevačica je po završteku njihovog odnosa otkrila kako se osćea i šta misli o Lazaru nakon raskida:

- Nisam imala šta da prebolim. Nemam ništa ružno i loše da kažem o bivšem partneru, razišli smo se, kratko je to trajalo. Ostali smo u dobrim odnosima, kao što sam ostala sa svim bivšima. Ja sam uvek otvorena za ljubav, kad dođe, dobrodošla je. Ja to ne krijem, ljubav je najlepšla stvar - rekla je ona jednom prilikom za Blic.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović uživa u ljubavi Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, svojevremeno smo pisali da je Lazar bio na nastupu Sandre Afrike koju je molio da ga pomiri sa Milicom.

- Lazar se odlično provero na Sandrinom nastupu. Najpre mi je delovalo kao da je nju startovao i da joj je poslao piće, ali sam se posle uverio da je on s drugom namerom obigravao oko nje. Prišao je u pauzi nastupa do Sandrinog separea gde je ona sedela sa svojim muzičarima i prijateljima sa namerom da ispegla njegov odnos sa Milicom. On zna da su njih dve dobre prijateljice i komšinice, pa je čak zamolio da je pozove telefonom i da mu pomogne u nameri da se reši situacija. Sandra je htela da mu učini i kontaktirala je Todorovićevu, ali se ona tom prilikom nije javila. Možda je spavala jer je bilo kasno - rekao je očevidac.

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