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Estradni menadžer Admir Arnautović Šmrk uhapšen je juče ujutru u okviru velike operativno-taktičke akcije "Ketering" koju je sproveo MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), preneo je bosanski Avaz.

Akcija se sprovodi na 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i SBK, a osim Arnautovića, uhapšeni su Anel Sejfović, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić.

Foto: Dragana Udovičić, Printscreen

Admir Arnautović Šmrk ranije je sarađivao s Džalom Bratom i Bubom Korelijem, sve dok saradnja nije prekinuta zbog potkradanja.

Naime, njih dvojica su 2023. godine došla do informacija da im je ugovarao nastupe za honorar od 16.000 evra, a njima je prijavljeno 13.000. Osim tih 3.000 evra, uzimao je i procenat koji je unapred dogovoren, a za reket su, kako se već dugo priča u estradnim krugovima, morali da mu isplate čak milion evra.

Maja Berović i Senidah su takođe nekad sarađivale s pomenutim menadžerom. Poslovni odnos mogao je skupo da ih košta. Nakon što je Berovićka okončala saradnju, pucano je na kombi njenih muzičara, a navodno joj je i bačena bomba na kuću. Ona je posle prekida saradnje s njim morala da mu, kako se tada pisalo, plati kao reket 500.000 evra, ali to joj nije garantovalo bezbednost, pa su joj konstantno pretili i bacili bombu na kuću njenog saradnika.

Jedva se spasila

Kada je Senidah u pitanju, ona je rešila da okonča saradnju s tim timom, jer je od nastupa dobijala samo 30 odsto. Nakon toga dobila je upozorenje od prijatelja da će joj se nešto loše desiti, pa je preko noći pobegla iz Sarajeva za Ljubljanu.

1/4 Vidi galeriju Šmrk Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Kurir, Printscreen

U toku istrage koja se vodila protiv menadžera došlo se do saznanja da je njegova grupa planirala fizički napad na pevačicu tokom njenog boravka u Sarajevu ili na drugim lokacijama koje bi bile pogodne za izvršenje. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", pisao je sarajevski Raport.

I za nju se pisalo da je morala da plati rekt od pola miliona.

U poslednje vreme, u medijima se za uhapšenog Šmrka pričalo da je radio poslove oko obezbeđenja i kontrole ugostiteljskih objekata ili šankova na velikim koncertima u Sarajevu.

Ozbiljan kriminal

- Policijski službenici Uprave policije MUP Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obaveštajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP SBK, realizuju operativnu akciju kodnog naziva "Ketering" na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih dela neovlašćenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji - naveli su iz MUP KS povodom Šmrkovog hapšenja..

1/4 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk Foto: Twitter Printscreen, Printscreen, Pritnscreen

Tužilaštvo BiH je 12. avgusta ove godine podiglo optužnicu protiv Admira Arnautovića, zvanog Šmrk, i Adnana Maglića, zvanog Magla, zbog sumnje da su u periodu od 2019. do 2022. godine, zajedno s više osoba na području BiH i zemalja Evropske unije, planirali, pripremali i vršili neovlašćeni međunarodni promet opojnim drogama, kao i neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom.

Konkretno, reč je o organizovanom međunarodnom krijumčarenju kokaina i hašiša.

Prema navodima iz optužnice Tužilaštva BiH, Arnautović i Maglić su novac stečen nezakonitim aktivnostima koristili za kupovinu nekretnina, vozila i pokretne imovine, koju su registrovali na sebe ili na sebi bliske osobe.

1/7 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk hapšenje Foto: Avaz.ba

Oni su već pravosnažno osuđivani za međunarodni promet opojnih droga, po optužnici državnog tužilaštva iz 2013. godine. Tokom 2022. i 2023. godine Arnautović je proveo devet meseci u pritvoru tokom istrage Tužilaštva BiH zbog trgovine narkoticima u nekoliko država Evrope, a kasnije su mu izrečene mere zabrane.

Kurir.rs

Senidah: