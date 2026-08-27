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Danas je umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić, a frontmen grupe "Lexington", Bojan Vasković, je svojevremeno otkrio da je zbog sumnje da je skrivao Mladića, bio dva i po meseca u Centralnom zatvoru.

Muzičar je otvorio dušu i ispričao kako je 2003. godine završio u samici, i to ni kriv ni dužan.

"Uhapsili su nas jer je njegov jatak bio naš kućni prijatelj"

1/6 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Kurir Televizija, Profimedia/Peter Dejong

- Kada sam imao 17 godina, teretili su me da sam skrivao Ratka Mladića. Bio sam kolateralna šteta, i ja i moja porodica! Uhapsili su sestru, mene i majku samo zato što je Mladićev jatak Jovo Đogo bio naš kućni prijatelj. Moja mama je radila kod njega u Birou Republike Srpske. U to vreme su hapšeni svi ljudi koji su ga znali ili bili u kontaktu s njim - počeo je Vasković svoju ispovest i dodao da se zbog prijateljskih veza sa Đogom cela porodica našla na stubu srama.

Majka ležala u CZ osam meseci

1/7 Vidi galeriju Bojan Vasković Foto: Printscreen/Premijera, Printscreen/Instagram, Printskrin Kurir TV

- U samici CZ smo sestra i ja proveli dva i po meseca, a naša majka čak osam. Optužili su me da sam skrivao Mladića, čoveka kog i ne poznajem! Nikada ga u životu nisam video! Pa ja sam se oduvek ježio na politiku i imao averziju prema svemu tome. Moj otac je završio Političke nauke i svi smo morali da ćutimo kada se u kući gleda 'Dnevnik 2'. Još tada sam rešio da budem apolitičan. Kao klinac sam igrao fudbal, posle sam prešao na muziku i ništa drugo me nije zanimalo.

Vreme provedeno u zatvoru

- Lepo su se ponašali prema nama. Znali su da smo u zatvoru na pravdi Boga. Ne želim ni da se sećam tog perioda. Jedino što je bilo dobro jeste to što sam u zatvoru dosta čitao i trenirao. Čak sam i prvu cigaretu u životu tu zapalio. Bilo mi je strašno. Nisam znao ni zašto sam zapravo tu, ni koliko ću dugo ostati. Ta agonija me je ubijala - ispričao je pevač i dodao da je njegova porodica tek posle 11 godina oslobođena svih optužbi:

1/6 Vidi galeriju Bojan Vasković u emisiji na Kurir televiziji Foto: Printskrin Kurir TV

- Na kraju je pravda pobedila i istina je izašla na videlo. Više puta je proces koji se vodio protiv nas vraćan na sud i tek posle 11 godina smo bili zvanično oslobođeni.

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