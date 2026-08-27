Slušaj vest

PevačicaTea Tairović leto provodi radno i paradno, preselila se u svoju crnogorsku vilu odakle ide na nastupe, a u međuvremenu uživa u svom morskom miru. Iako nema puno vremena za odmor, kaže da se ne žali.

- Pre svega volim da se družim sa svojom publikom koja je na godišnjim odmorima. Veseli su, raspoloženi su. Naravno, obim posla je veliki. Mnogo se putuje, malo se spava. To je sve onako deo posla na koji smo mi već navikli. Ovo mi je zvanično 14. godina kako živim istim tempom. Sve je u najboljem redu - rekla je Tea Tairović na samom početku.

Koliko si zadovoljna albumom “Dominantna” i reakcije publike?

- Definitivno je “Bonita” u prvom mahu preuzela šou, a za njom “Kuća, kola, stan”. “Bonita” je zaista jedan od većih hitova u mojoj karijeri. Jako sam srećna zbog toga. A sada – ili valjda zato što sam u Crnoj Gori pa je ta pesma ovde, nekako je logično da se ovde sluša – “Plavo more” je počela da se izdvaja.

Tvoje koleginice nam uvek kažu da se na kraju ono što pevaju i ostvari. Međutim, ti pišeš pa se ostvaruje. Da li te pitaju da li ti se ostvario nešto što si doživela u snu?

- Redovno me to ljudi pitaju. Pre nego što se ovo dešavalo sa ovim tekstovima. Imam snove koji mi dosta toga govore. Sada, ne mogu ja to da prenesem bukvalno. To uvek ima neku simboliku koju samo ja umem da protumačim. Mislim i moja mama isto zna da protumači i moje snove i njene snove. Tako da, imam šesto čulo. Imam osećaj koji, ne možeš sad da me pitaš nešto pa da kažem ad hok, nego prosto kad mi “klikne”, tad mogu da predviđam.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Videli smo nedavno slike iz tvoje nove nekretnine u Crnoj Gori. Da li si se preselila?

- Jesam i jako je lepo. Jako sam zadovoljna. Prelepo je, raj je, mirno je. Onako je jedan pravi jadranski vajb. Jako sam zadovoljna. Prosto, vezani smo i za Beograd i moj suprug i ja, na prvom mestu zbog porodica naših, a na drugom mestu zbog posla. Mada je posao sad trenutno takav da mogu sa bilo koje tačke sveta da putujem i funkcionišem, ali, naravno, nećemo baš tek tako Beograd napuštati.

Da li si se uključila da opremaš stan ili to i dalje radi tvoja mama?

- Nisam. Ja sam jako lenja za te stvari. Nije da ne znam, ja znam šta je lepo, ali me jako mrzi. Nisam detaljista, bar kada su takve stvari u pitanju. Ja detaljišem kad je nešto vezano za muziku. Za ostalo nemam niti primećujem detalje, niti znam da se bavim njima. Tako da, da nije moje mame, verovatno bih na nekom dušeku spavala.

Šta je promenio brak u odnosu sa suprugom?

- Pa papir kao papir nije ništa, naravno, ali taj bračni staž normalno da menja stvari nabolje. Nekako mi se čini da sazrevamo jedno pored drugog i dalje učimo jedno o drugom. Prosto, nekako i ta ljubav, kako sazreva i kako prelazi u jedan zreliji odnos, mnogo je lepša. Jedno drugo učimo strpljenju, definitivno. To je kada živiš udvoje. Prosto moraš da se navikneš i na strpljenje i na kompromis. Mislim da je to onako i najvažnija, možda čak i najvažnija lekcija u braku.

1/7 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Zašto Ivan toliko beži od kamera?

- On ne voli da se slika. I ovo što ga kamere uhvate, to je zato što je prosto priroda posla i odnosa našeg takva da moraju ga uhvatiti. Ali njemu to baš ne prija. Moj muž se ne bavi javnim poslom. Šta više, ja sam imala ideju – pošto je trebalo da se snima neki dokumentarac o meni – ne znam ko bi me bolje opisao od njega jer me on viđa u svim mogućim okolnostima. Ali on je bio izričito protiv.

Kakva si supruga, dominantna ili razmažena?

- Kako kad. Muž i ja smo jako slični, imamo sličan temperament. Oboje smo dominantni i nekako puštamo jedno drugo da budemo dominantni u svojim sferama. Ja sam ženstvena žena, nežna žena. Koliko god sad to glupo zvučalo kad ja to izgovorim, ali da, nežna sam i imam tu negujuću stranu sebe. Mislim da snaga jedne žene nije u tome da potiskuje svoju nežnost, nego naprotiv, baš da bude ono što jeste. Tako da ja pored svog muškarca zaista imam tu slobodu da pustim svoju nežnost, krhkost, ženstvenost, a da se ne osećam ugroženo. Jer žena, kad se oseća ugroženo, onda ulazi u tu neku mušku energiju. Pritom, kada kažem ženska energija, ne mislim na neke “njanjave” osobe. Mislim da je ženska energija zapravo borbena energija. Pogledajte u prirodi ko lovi – lav ili lavica? Lavica lovi. Lav se izležava po ceo dan, razumete?

A da li si emotivna u smislu da često zaplačeš?

-Ja ne plačem. Ja besnim. Baš retko mi se dešava da plačem, jedino kad sam nemoćna – plačem od nemoći. Ali, inače, uglavnom besnim, vičem. Mnogo vičem. Imam jednog prijatelja, jako dobrog. Nešto mi je rekao i onda sam ja njemu rekla: “Nemoj da vičeš na mene”, a on mi odgovara: “Ja tako pričam, ja ne vičem, ja tako govorim”. E, to sam ja isto.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Ognjen Gregović, Nikola Žugić

Da li ćeš možda nakon leta uspeti da se odmoriš i kako za tebe izgleda idealan odmor?

- Ja volim da sam kod kuće jako i to je za mene jedini pravi odmor. Naravno, volim more. Sada imam mogućnost da budem stalno na moru. Što ne znači da neću putovati po svetu, ali pošto mi je sada ovde kuća, onda će u Crnoj Gori biti za mene odmor. Ne volim brodove osim kad moram baš. Znam da plivam, nisam neki ekstremno dobar plivač, snalazim se dobro, ali ne bih sad nešto preterano rizikovala. Ne volim ekstremne sportove, ne volim skutere, ne volim brzinu, ne volim ništa od toga, plašim se. Tako da, mene gde ostaviš na plaži, tu ćeš me naći verovatno ceo dan.

Kolege se žale na sezonu?

- Nekad je bolje, nekad je lošije. Pa i u životu, nekad je bolje, nekad je lošije. Mislim da ne treba niko ni na šta da se žali. Prosto, svi radimo svoj posao. Ko hoće da nas sluša – neka nas sluša, ko neće – ne mora, i to je to.

Kurir/Blic