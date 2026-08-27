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Nekadašnji učesnik "Elite", Viktor Gagić, stigao je do zgrade ružičaste televizije kako bi pregovarao o uslovima za narednu sezonu. Ovom prilikom, Gagić se osvrnuo na raskid sa Minom Vrbaški koji je pre nekoliko dana odjeknuo u javnosti, ali je prokomentarisao i poznanstvo sa "Zvezdom granda" Milicom.

Ostao je misteriozan kada je reč o ulasku u "Elitu 10".

Ovako su on i Mina izgledali tokom ranijeg učešća u rijalitiju:

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Ništa, malo smo porazgovarali, ovaj, ulaske i to, tako da videćemo sve šta se desilo. Mhm. Možda bude, možda ne bude. Pa neću ni to da kažem - rekao je Viktor za "Blic".

On se, potom, osvrnuo na moguće spekulacije da mu je veza sa Minom bila karta za ulazak u "Elitu 10".

- Pa vidi, ovaj, onako, raskidom sa njom pružio sam šansu prvenstveno sebi da se vratim malo u formu, ovaj, u kojoj sam bio, onda da treniram što više i da se eto baziram na neke pozitivnije stvari i eto sad i ovo, eto da vidimo kako će proteći to, da l' ćemo ući, da nećemo, tako da - rekao je i osvrnuo se na glasine da je sa Minom bio zbog ulaska u narednu sezonu:

- Pa ne zanimaju me drugi ljudi, iskreno, pričaju svakakve gluposti. Ono, da se baziram na svaki komentar, gde bih bio, realno.

O Mini: Neka tuži ako...

Otkrio je i da je imao posebne uslove za ulazak:

- Pa imaju neki, da, neki - rekao je i dodao da neće zabraniti Mini ulazak u Elitu 10, kao što je Maja to uradila Filipu Caru u prošloj sezoni.

- Neću, neću. Naravno. Ja se ne bojim da se suočim, tako da može da uđe ko god hoće. Šta bi, nije moja kuća da bih ja sad određivao ko će ući. Ja mislim, što... što se tiče nje, više ne bih ti komentarisao ništa. Videli ste u emisiji i moju reakciju i njenu reakciju, tako da znam da je u emisiji malo popila, tako da stvarno nju ne bih više uopšte ni komentarisao.

Osvrnuo se i na najavu Mine Vrbaški da će pokrenuti tužbu:

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

- Pa sa srećom, nek podigne šta god hoće. Neka tuži ako hoće, ako ima i za šta. Slobodno - a onda se osvrnuo i na sporni snimak pušten u emisiji "Narod pita".

- Koje, što je pustila onaj snimak, ona glupost obična, rekla je da sam tu sestru... obična glupost. Nisam ja vikao na sestru. Ja sam vikao na nekog dečka na telefonu sa sestrom. Tako da to nije bilo uopšte, uh, vezano za Minu.

- Rekao sam, mislim ne bi... znači, mi smo imali svađu u petak, imali svađu. Rekli smo u emisiji zbog čega, to jest, nisam hteo da kažem. Posle smo rekli zbog čega je bila ta svađa. Pa ispričao sam, mislim, stvarno sve sam ispričao baš onako i svađe i sve i šta je, kako je eskaliralo posle toga. Ja sam bio jedan snimak, to, mislio sam da sam dovoljno onako opravdao negde sebe da nisam ništa uradio loše.

Istina o odnosu sa "Zvezdom Granda"

Osvrnuo se i na prvi dejt sa pevačicom iz "Zvezda granda".

- Ne sprema se nikad. To je... ovaj, upoznali smo se. Tako da družimo se, pa preko Instagrama smo izmenili par poruka, ali nije daleko.

Foto: Boba Nikolić

Zatim je otkrio i da sa Stanijom nije u kontaktu.

- Nisam. I ne krećem se negde, iskreno. Samo mi je onako relacija hala sportova, kuća i to je to. Ovo ostalo.

"Otvoren sam za apsolutno sve"

Otkrio je i planove za budućnost:

- Vidi, iskreno, na... na budućnost nikad nisam ništa planirao. Tako da sve ide onako svojim tokom. Kako bude išlo, ići će. Sad da planiram nešto... Biće. Otvoren sam za apsolutno sve. Tako da mislim da ću se bazirati na komentarisanje.

Viktor je priznao i da se ljubav sa Minom ugasila:

1/6 Vidi galeriju Viktor Gagić Foto: Kurir, Boba Nikolić

- Ugasila se, nije baš preko noći, ali ugasila se. Evo već vremenom, ovaj, koliko, nedelju-dve dana, bilo je... ugasila se jer nekako sve što smo to imali palo mi je u vodu od tog petka. Palo mi je u vodu, tako da... A sa moje strane jeste - rekao je i otrkio da li je to bila ljubav i sa njene strane.

- Ne znam stvarno to, malo ljublje, ali me ne zanima... Ma ne, ne kajem se ni za šta u životu. Rekao si to u emisiji bio. Šta god, ono, to je deo mene. Tako sam ja hteo u tom trenutku, tako da nema potrebe da se kajem za šta. Ako ona kaže da jeste, tako je... Nije naravno, mislim sam sebi sam podigao cenu. Realno. Ako ne budem, i kad sam se pojavio bio i dok nisam bio sa njom, isto sam bio onako... ne znam kako to da kažem sad.

O učesnicima "Elite"

Viktor nije želeo da komentariše ostale učesnike:

- Nismo gledali ništa da ti kažem. Nisam, nisam pratio ko ulazi. Ništa nisam video. Samo što ulaze dva-tri što ulaze, ovaj, Car Anđela, i ko je još? Filip Đukić ulazi, istina. Ovo ostalo nisam pratio, nije me zanimalo.

Foto: Boba Nikolić

- Tamo se nikome ne radujem, od onih ljudi onakvih, nikome se ne radujem. Ja se ne radujem.Pa ne, nego ne znam ni koja je devojka. Ja nisam pratio, ne pratim ni napolju. Tako da ne zanima me stvarno...

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