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Jelena Karleuša trenutno uživa u Dubaiju sa svojim ćerkama Atinom i Nikom, kao i svojom tetkom Danijelom.

Na odmoru je pop zvezdu zadesila jedna zanimljiva, ali i neprijatna situacija, koju je ona ubrzo okrenula na šalu. Tokom večere u jednom luksuznom restoranu u kom je bila s naslednicama i tetkom, Jeleni su konobari doneli maramu kako bi se ogrnula, jer je nekima od gostiju očigledno zasmetala provokativna heklana haljina koju je ponela tom prilikom.

1/4 Vidi galeriju JK Foto: Društvene Mreže

- Dali su mi da se ogrnem. Evo, mislim da su sad srećni - rekla je Karleuša uz osmeh, nakon što je pokrila glavu i dekolte na večeri s pogledom na Burdž Kalifu.

Inače, Jelenu i njene mezimice, koje uskoro očekuje veliko slavlje povodom Atininog punoletstva i Nikinog 17. rođendana, vreme tokom dana provode na plaži u sunčanju i kupanju, dok su večernji časovi rezervisani za šoping u jednom od najvećih tržnih centara na svetu.

Foto: Društvene Mreže

Sudeći po fotografiji i snimcima koje je JK objavila na svojim društvenim mrežama, njih tri su doslovno orobile butik "šanel", a ceh tom prilikom bio je skoro 10.000 evra. Kupovina za punoletstvo godine uveliko traje, pa je gotovo sigurno da će na slavlju poneti i nešto s potpisom čuvenog francuskog brenda.

Jelena se tokom mini-odmora malo snimala i sama, pa je tako sve pratioce počastila vrućim snimkom na kom se vidi kako uživa na doručku i peva pesmu "Marlboro", koja je među omladinom hit na društvenim mrežama. Ona je u jednom trenutku i zadigla nogu, a pozitivni komentari raspamećenih pratilaca samo su se nizali jedan za drugim.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Instagram

Podsetimo, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i dalje su na snazi određena pravila oblačenja za žene, pa čak i za turistkinje, što je sada iskusila i JK.

Kurir.rs

JK: