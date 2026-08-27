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Danas je u velikoj akciji sprovedenoj na čak 20 lokacija u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu uhapšen estradni menadžerAdmir Arnautović Šmrk, poznat i kao otac popularnog trepera Inasa.

Foto: Printscreen/Avaz.ba, Printscreen X

Inas Arnautović rođen je 28. januara 2003. godine u Sarajevu, a muzikom je počeo da se bavi još 2018. godine. Na domaću muzičku scenu zakoračio je pesmom "London zore", koju je objavio iste godine, nakon čega su usledili singlovi "Zmijsko telo" i drugi projekti.

Pravu ekspanziju popularnosti doživeo je sredinom 2019. godine zahvaljujući numeri "Da, da, da", koju je producirao Cobi. Već krajem iste godine ostvario je i prvu zapaženu saradnju sa srpskim muzičarem Ognjenom, sa kojim je objavio pesmu "High ko zmaj", čime je dodatno učvrstio svoju poziciju na regionalnoj trep sceni.

Na koncert mu uleteli pripadnici policije

1/5 Vidi galeriju Inas Arnautović Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, 25. januara, hitno je prekinut koncert mladog sarajevskog repera Inasa i on je sa publikom i kolegama hitno evakuisan, nakon što su uletteli pripadnici policije. Naime, zbog dojave o bombi reper je morao 20 minuta ranije da završi koncert

"Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine i Uprave policije MUP-a SBK, realizuju operativnu akciju kodnog naziva "Catering" na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, s ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanje opće opasnosti i drugih protivpravnih radnji", naveli su iz MUP-a KS.