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Folk zvezda Dragan Kojić Keba nastavlja da otkriva imena gostiju koji će mu se pridružiti na velikom solističkom koncertu 12. septembra na stadionu "Tašmajdan".

Posle Tanje Savić, Ane Bekute, repera 2Soma, Mirka Kordića i Al Dina, na red je došao i mladi pevač i finalista poslednje sezone „Zvezda Granda", Mirsad Durmiši.

Ova najava ima i posebnu simboliku, budući da je upravo Keba tokom celog takmičenja bio Mirsadov mentor, a mladi pevač nastupao kao njegov kandidat.

Dragan Kojić Keba
Foto: Privatna arhiva

- Mirsad je moj kandidat i neko u koga sam od početka verovao. Prošli smo zajedno celo takmičenje i drago mi je što će sada biti sa mnom na "Tašmajdanu". On je mlad, talentovan i zaslužuje da ga publika vidi i čuje u ovakvom ambijentu - poručio je Keba

Za dodatnu energiju i još jedno iznenađenje stiže i Neno Tapani iz Novog Pazara, pa je sve izvesnije da Kebin koncert očekuje veče ispunjeno različitim muzičkim iznenađenjima i dobrom atmosferom.

Folk as će 12. septembra na "Tašmajdanu" prirediti veliki koncert pod nazivom „Sad i ko zna kad“, a spisak gostiju iz dana u dan postaje sve duži.

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KEBA DELIO SLADOLED, PEVAO I NASMEJAO PROLAZNIKE! Evo šta je poručio pred veliki koncert na Tašmajdanu Izvor: Kurir televizija