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Bokser Veljko Ražnatović oglasio se na Instagramu povodom smrti Ratka Mladića, koji je danas preminuo u Hagu u 84. godini.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Veljko je putem svog Instagram storija podelio poruku posvećenu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske i tako se oprostio od njega. Njegova objava privukla je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se oglasio neposredno nakon vesti o Mladićevoj smrti.

Foto: Preent Screen

- Počivaj u miru đenerale Ratko - stoji u Veljkovoj objavi.

Podsetimo, vest o smrti Ratka Mladića danas je odjeknula u javnosti, a brojni komentari i reakcije usledili su na društvenim mrežama. Mladić je poslednje godine života proveo u pritvoru u Hagu, gde je služio kaznu nakon presude Haškog tribunala.

Veljko Ražnatović je, poput brojnih javnih ličnosti, svoj stav odlučio da podeli sa pratiocima putem društvenih mreža.

1/9 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

"Uhapsili su nas jer je njegov jatak bio naš kućni prijatelj"

Podsetimo, Bojan Vasković, je svojevremeno otkrio da je zbog sumnje da je skrivao Mladića, bio dva i po meseca u Centralnom zatvoru.

Muzičar je otvorio dušu i ispričao kako je 2003. godine završio u samici, i to ni kriv ni dužan.

- Kada sam imao 17 godina, teretili su me da sam skrivao Ratka Mladića. Bio sam kolateralna šteta, i ja i moja porodica! Uhapsili su sestru, mene i majku samo zato što je Mladićev jatak Jovo Đogo bio naš kućni prijatelj. Moja mama je radila kod njega u Birou Republike Srpske. U to vreme su hapšeni svi ljudi koji su ga znali ili bili u kontaktu s njim - počeo je Vasković svoju ispovest i dodao da se zbog prijateljskih veza sa Đogom cela porodica našla na stubu srama.