VELJKO RAŽNATOVIĆ SE OPROSTIO OD RATKA MLADIĆA! Bokser objavio emotivnu poruku nakon vesti iz Haga
Bokser Veljko Ražnatović oglasio se na Instagramu povodom smrti Ratka Mladića, koji je danas preminuo u Hagu u 84. godini.
Veljko je putem svog Instagram storija podelio poruku posvećenu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske i tako se oprostio od njega. Njegova objava privukla je pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se oglasio neposredno nakon vesti o Mladićevoj smrti.
- Počivaj u miru đenerale Ratko - stoji u Veljkovoj objavi.
Podsetimo, vest o smrti Ratka Mladića danas je odjeknula u javnosti, a brojni komentari i reakcije usledili su na društvenim mrežama. Mladić je poslednje godine života proveo u pritvoru u Hagu, gde je služio kaznu nakon presude Haškog tribunala.
Veljko Ražnatović je, poput brojnih javnih ličnosti, svoj stav odlučio da podeli sa pratiocima putem društvenih mreža.
"Uhapsili su nas jer je njegov jatak bio naš kućni prijatelj"
Podsetimo, Bojan Vasković, je svojevremeno otkrio da je zbog sumnje da je skrivao Mladića, bio dva i po meseca u Centralnom zatvoru.
Muzičar je otvorio dušu i ispričao kako je 2003. godine završio u samici, i to ni kriv ni dužan.
- Kada sam imao 17 godina, teretili su me da sam skrivao Ratka Mladića. Bio sam kolateralna šteta, i ja i moja porodica! Uhapsili su sestru, mene i majku samo zato što je Mladićev jatak Jovo Đogo bio naš kućni prijatelj. Moja mama je radila kod njega u Birou Republike Srpske. U to vreme su hapšeni svi ljudi koji su ga znali ili bili u kontaktu s njim - počeo je Vasković svoju ispovest i dodao da se zbog prijateljskih veza sa Đogom cela porodica našla na stubu srama.