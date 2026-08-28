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U mirnom delu Kozarske Dubice nalazi se kuća Aleksandra Kosa, čoveka čije se ime poslednjih nekoliko godina pominje uz Čedomira Jovanovića. I dok spolja izgleda kao jedna od mnogih porodičnih kuća ovog kraja, njena lokacija otvara priču o neobičnoj vezi dvojice ljudi čije su se životne priče ukrstile upravo preko Dubice.

Na fotografiji je kuća koja se gotovo ne razlikuje od drugih u ovom delu Dubice. Bela fasada, crveni crep, veliko dvorište i prilaz koji vodi sa ulice. Ništa na prvi pogled ne odaje da se iza ove kapije nalazi adresa povezana sa čovekom koji je godinama blizak prijatelj političara.

Kos potiče upravo iz Dubice. Tu su njegovi koreni, porodica i uspomene iz najranijih godina života. A upravo je ovaj grad važna tačka i u porodičnoj istoriji Čedomira Jovanovića. Jovanovićeva majka, Mileva, poreklom je iz ovog kraja. Tako Dubica, mali grad na Uni, postaje zajednička geografska tačka dvojice ljudi čije je prijateljstvo kasnije postalo predmet interesovanja javnosti.

Rodna gruda

Priča o Kosu nije samo priča o jednoj kući. To je priča o čoveku koji je iz provincijskog grada otišao putem koji ga je doveo do Beograda i ljudi iz samog vrha javnog života. Prema ranijim medijskim svedočenjima, Kos je sa Jovanovićem stupio u kontakt još kao mlad čovek. Njihov odnos vremenom je prerastao u prijateljstvo koje je trajalo godinama.A trag tog odnosa, barem kada je reč o Dubici, ostao je upravo ovde među porodičnim kućama, dvorištima i ulicama u kojima se ljudi međusobno poznaju.

Raj za Čedinog druga

1/2 Vidi galeriju Dom političarevog druga Ace Kosa u Dubici Foto: Kurir



Posebno zanimljiv deo priče jesu objekti koji se u Dubici povezuju sa porodicom Jovanovića.U ovom kraju se govori o dve kuće koje su pripadale njegovoj majci, odnosno njenoj porodici , i koje predstavljaju deo porodične veze sa ovim gradom.

Za razliku od Beograda, gde je Jovanović decenijama bio jedno od prepoznatljivih imena političke scene, Dubica nosi potpuno drugačiju sliku njegovog života onu porodičnu, lokalnu i mnogo manje poznatu javnosti. Ovde nema političkih tribina, televizijskih kamera i velikih govora. Ostaju kuće, komšije i uspomene.

Kuća kao simbol

Kuća Aleksandra Kosa danas izgleda mirno. Uredna je, okružena zelenilom, a ispred nje nalazi se karakterističan natkriveni ulaz od cigle.Iz jednog takvog dvorišta krenuo je i Aleksandar.

Godinama kasnije njegovo ime naći će se uz Jovanovića, jednog od najpoznatijih političara Srbije.I zato ova kuća nije samo građevina.Ona je deo lokalne priče o čoveku koji je iz Dubice stigao do Beograda, ali i deo šire priče o prijateljstvu koje je, prema javno dostupnim svedočenjima, počelo upravo preko zajedničke veze sa ovim krajem.