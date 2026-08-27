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Nakon razvoda Meline Galić nekada Džinović, a sada Arnold i Harisa Džinovića, porodični odnosi, prema pisanju medija i ranijim izjavama pevača, dodatno su se zakomplikovali. Kako se navodilo, Đina je bliža majci, dok je njen brat Kan ostao uz oca, sa kojim živi u luksuznoj vili na Senjaku.

Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Haris je u nekoliko navrata javno govorio o odnosu sa ćerkom, dok se Đina do sada nije detaljno oglašavala na tu temu.

Ipak, njen najnoviji potez ponovo je pokrenuo priče o njihovom odnosu. Naime, Đina je na društvenim mrežama podelila deo intervjua u kojem jedna devojka emotivno govori o svom odnosu sa ocem, kao i o stvarima iz prošlosti koje mu, kako ističe, ne može da oprosti.

Objava je odmah privukla pažnju njenih pratilaca, koji su počeli da se pitaju da li je Đina ovom objavom želela da pošalje određenu poruku i da li se sadržaj videa može povezati sa njenim odnosom sa ocem.

- Nikada više neću pričati sa mojim ocem. Nikada više. Živ je, nažalost. Nikada mu neću oprostiti. Mislim da ne treba oprostiti svima sve. Treba ih ostaviti tamo gde jesu. Mogu da nastavim bez tebe dalje. Ako umreš danas, biće to dobar dan za mene - navodi se u snimku koji je Đina repostovala.

Melininog muža zove očuhom

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podsetimo, Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline Galić, odlučila je da počne da snima vlogove na svom Tiktok profilu, pa se tako u prvom snimku snimala tokom boravka u Atini.

S njom u Grčkoj su i njena majka Melina, kao i očuh, milioner Džefri Pol Arnold Dej.

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u 9 sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina, a potom se oglasila iz restorana.