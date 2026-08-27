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Slobodan Boba Živojinović, proslavljeni teniser i suprug velike muzičke zvezde Lepe Brene, svojevremeno je podelio detalje o svom bliskom kontaktu sa legendarnom britanskom princezom Dajanom. Njihovo prijateljstvo i bliskost odvijali su se pre nego što je nekadašnji sportista uplovio u bračnu luku sa najpopularnijom pevačicom na ovim prostorima. Boba je sa velikim poštovanjem i ponosom opisao kako je izgledala komunikacija sa Dajanom.

Foto: Printscreen

Princeza Dajana bila je očarana Bobinim igrama na teniskom terenu, ali i njegovom harizmom, zbog čega je neretko pratila njegove mečeve i bodrila ga sa tribina. Živojinović je svojevremeno otkrio za Kurir da ga je posebno iznenadila njena prirodnost i neposrednost, budući da je, uprkos kraljevskom statusu, sa njim razgovarala o sasvim običnim životnim temama. Kako su njihovi sinovi bili vršnjaci, upravo su deca i svakodnevne porodične stvari često bile jedna od glavnih tema njihovih razgovora.

Evo kako je slavni teniser opisao njihovo druženje i trenutke koje su proveli zajedno:

- Ne želim sad da pričam o tome jer ona nije više s nama. Velika je stvar kada na meč dođe da te bodri neko poput nje, jer se nije dešavalo da neko iz kraljevske porodice navija za tebe s tribina - ispričao je jednom prilikom Boba, a onda se prisetio i kako su se upoznali.

Kako su se upoznali: "Bili smo bliski"

1/5 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Peter Heimsath / DPA / Profimedia, parkerphotography / Alamy / Profimedia, Peter Lea / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Nedelju dana pre Vimbldona 1987. održao se humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Lejdi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me je da li sam ja taj teniser koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao egzibicioni meč, pa je ona opet došla. I ponovo me pitala da li je moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski - priznao je Živojinović.

Inače, dok se bavio tenisom, Boba je bio jedan od najpoželjnijih sportista, a Brena ludo zaljubljena u njega.

"Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Volela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Dajana je bila predivna osoba s kojom sam mogao da razgovaram o običnim stvarima. Njena veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počastvovan sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sona Harija, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor".

1/5 Vidi galeriju Boba Živojinović, fotografije iz mlađih dana Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Ovaj neverovatan spoj srpskog sportiste i britanske plemkinje i danas privlači ogromnu pažnju javnosti, svedočeći o tome da je Boba Živojinović, pre nego što je njegovo srce trajno osvojila Lepa Brena, bio u društvu same svetske elite.