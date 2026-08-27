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Nakon pobede u rijalitiju “Elita 9“, Stanija Dobrojević odlučila je da spakuje kofere i otputuje na egzotično putovanje, a po povratku u Srbiju sačekale su je brojne obaveze. Stanija je određeni deo odmora provela sa porodicom u Hrvatskoj, a zatim se uputila na ostrvu gde se osamila i pronašla mir.

Sada je Stanija otvoreno govorila o periodu koji je ostavila iza sebe, kao i o svemu što joj je doneo život nakon završetka rijalitija.



- Isključila sam se iz svega i pobegla sam na ostrvo. Prvo sam sa porodicom išla na familijarno okupljanje, a onda sam nastavila na ostrvo daleko od medija, gužve i buke. To mi je bilo preko potrebno nakon svega što sam preživela, ali hvala Bogu pobedila sam i dobila najlepši honorar u istoriji rijalitija. Donekle sam nakon svega uspela da nađem ponovo svoj mir – rekla je Stanija na samom početku, a onda otkrila da joj se za samo par meseci život totalno promenio.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram

- Nisam ista i nikad više neću biti ista osoba kao što sam bila tada kada smo radili intervju pred sam ulazak u “Elitu 9“. Izborila sam se sama sa sobom, pa sa bivšim, a onda i sa svim ljudima tamo, ali sada se sećam samo pobede i nastavljam svoj život dalje.

Stanija je progovorila i o porodičnom putovanju, ali i o situaciji kroz koju je prošla sa svojim bližnjima.

- Ustezali su se da mi postavljaju pitanja. Okupljanje je prelepo, jer ima četrdeset osoba iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Nemačke i svi se skupimo na jednom mestu. Imala sam anksioznost kad treba da sednemo svi zajedno za sto, to mi je ostalo od rijalitija. Svi čestitaju pobedu i sad se samo gleda to, a sve ostalo voda nosi. Imala sam momenata da razgovaram sa nekim članovima porodice koji su mi rekli “Stanija, meni je tebe žao“ i to je najgore što možeš da čuješ. Tada počinjem da plačem, jer ti ljudi ne razumeju te ljude i situacije. Lakše je i kad te neko kritikuje i oguglala sam na hejt, ali da ti neko blizak kaže tako nešto nisam ranije to doživela, ali idemo dalje pobednički – emotivno je pričala ona.

Stanija se osvrnula i na komentare određenih učesnika da će ona biti najnebitnija pobednica, ali i da njena pobeda nije zaslužena, jer se u Beloj kući našla mnogo kraće nego ostali takmičari.

- Ko to kaže? Ja se tih likova koji su bili sa mnom više ne sećam. Imala sam trougao i to je završena priča i daleko iza mene, a ostali, pa ko su ostali? Kad izađem daš mi mesec dana i ja se ne sećam likova sa kojima sam boravila u rijalitiju, osim likova sa kojima sam bila u vezi, a sad smo imali završetak jedne. Postojim dvadeset godina, imam veliku podršku i uvek ću biti Stanija i neka ih boli moja pobeda – kroz osmeh priča ona, a onda se dotakla i tužbi.

- Ni jednu tužbu nisam dobila, ako treba neka požure dok sam ovde. Nisam pogledala da se zabavim time iako sam se odmah čula sa advokatom, neka očekuje ko treba da očekuje, a jedna osoba sigurno dobija tužbu, jedan kroz jedan. Ko dobije tužbu, ja se neću pojavljivati na sudu, već moj tim advokata. Neću da se obazirem na polusvet.

O Asminu

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Prinstcreen, Printskrin/Instagram

- Ne bih komentarisala više njihove porodične odnose i drago mi je što sam daleko izvan toga. Želim svima sve najlepše i ne zanima me više bilo šta. Najbitnije je šta ja mislim, ne pratim ništa i ne zanima me – iskrena je ona.

O Eliti 10

Pobednica “Elite 9“ se osvrnula i na 5. septembar kada je čeka glamurozno otvaranje nove sezone, te misteriozno otkrila da li i ona postaje novi učesnik ili učesnik sa zadatkom.

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić nakon finala Elite 9 Foto: Marko Karović

- Ovih dana niko nije mogao da dođe do mene i da me dobije na telefon, osim velikog šefa koji mi je rekao kad se vežba za otvaranje nove sezone. Postoji priprema i biće spektakl. Očekivala sam haljinu, ali šta izvodimo ne znam hoće li moći haljina. Videćemo šta će biti, možda ostanem i koji dan, bio bi bum, ali kako za koga. Nećemo dalje o tome – misteriozna je bila Stanija.

Kurir.rs/Blic