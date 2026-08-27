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Mladi bračni par Veljko i Bogdana Ražnatović, koji su svoje porodično gnezdo svili u njenom rodnom Titelu, gde žive sa naslednicima Željkom, Krstanom i Isaijom, suočili su se sa važnim medicinskim savetom.

Evo šta su im lekari rekli

Budući da se Bogdana do sada svaki put porađala carskim rezom, lekari su im ukazali na to da je četvrta trudnoća gornja bezbedna granica za njeno zdravstveno stanje. Veljko je otvoreno govorio o ovoj temi:

„Ona će sada treći put ići na carski rez i mi onda možemo da imamo još jedno dete.“

1/5 Vidi galeriju Tim koji pobeđuje Foto: Printsceen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen

On je tom prilikom podelio i svoje iskrene stavove o porodici i potomstvu, ističući da je oduvek maštao o velikoj porodici i životu van gradske gužve:

„Ja živim sada u Titelu. Ovde sam sada dok se spremam za takmičenja. Vraćam se u svoje selo, mene grad više videti neće. Maštao sam oduvek da imam dva sina... Ovo treće dete je samo plus. Nadam se sada i jednoj devojčici, posle sinova.“

Ovako je sve počelo

Podsetimo, ni Bogdana ni Veljko ne vole da se javno eksponiraju i da pričaju o svom privatnom životu. Međutim, Bogdana je jednom prilikom otkrila kako je upoznala svog sadašnjeg supruga i šta je to presudilo da se on potrudi oko nje.

- Upoznavanje sa Veljkom bilo je jedinstveno od samog početka, što je dovelo do neverovatne povezanosti i na kraju do toga da stvorimo neverovatnu ljubav i porodicu koja je za nas veliki blagoslov. Počelo je tako što sam ga odbila, jer sam znala kakav je. To je kod njega probudilo samo veću želju za mnom, kasnije je to preraslo u veliku ljubav - rekla je ona tada.

1/6 Vidi galeriju Bogdana i Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

- Svog muža najviše volim i ništa mi ne smeta. Veljko je pažljiv, ljubavan, nežan i zaista sve kod njega volim. Živim jedan jako lep i miran život, ostvarila sam se kao supruga i majka - objasnila je.