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Dok javnost bruji o njegovom potencijalnom ulasku u novu sezonu rijalitija "Elita 10", Zvezdan Slavnić dodatno je podgrejao sumnje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Nekadašnji rijaliti učesnik oglasio se direktno iz stomatološke stolice i podelio fotografiju iz ordinacije koja je odmah zapalila mreže.

Zvezdan uzburkao mreže

Zvezdan je ostavio kratku, ali više nego intrigantnu poruku: "Poslednje pripreme".

1/5 Vidi galeriju Dok javnost bruji o njegovom potencijalnom ulasku u novu sezonu rijalitija "Elita 10", Zvezdan Slavnić dodatno je podgrejao sumnje da ulazi u rijaliti Foto: Printscreen, ATA images, Printskrin/Instagram

Budući da je estetsko i zdravstveno sređivanje uobičajena rutina takmičara tik pred početak sezone, fanovi su ubeđeni da se Slavnić ozbiljno sprema za ulazak u Šimanovce.

Milena Kačavenda o ulasku Ane Ćurčić i Zvezdana u "Elitu 10"

Milena Kačavenda domaćoj javnosti postala je poznata kada je Anu Ćurčić podržala da uđe u rijaliti, kako bi na čistac isterala svoj odnos sa Zvezdanom Slavnićem. Ipak, nakon kraja rijalitija, ovo prijateljstvo je puklo, a Milena je u sledeću sezonu ušla kao rijaliti učesnica.

- Čujem ja da Ana Ćurčić ulazi u "Elitu 10", pa ja nisam glupa žena, bez mene ona može sa Anđelom Đuričić da se tera - kaže Milena i otkriva da bi ona bila na Zvezdanovoj strani, kada bi sve troje ušli u rijaliti.

1/8 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Instagram, Printskrin/Instagram

- Zvezdan u zatvoru u Švici, gde ti plaća pare, dečko radi u zatvoru i te pare ti uplaćuje i ti živiš od toga - rekla je ona i dodala:

- Ako lažem da je Zvezdan iz zatvora izdržavao, tu me seci - rekla je Milena ističući da Zvezdan o njoj nikada nije ružno govorio:

- Zvezdan nikada kao muškarac nije seo i rekao: "Milena, aj sedi dole, da ti ja kažem ko ti je drugarica. Ćutao i trpeo sve. Kad si ti čuo da je mene Zvezdan opleo, nikada. Niti ću ja njega - rekla je Milena u podkastu Dejana Dragojevića i dodala:

- O Zvezdanu sam uvek imala dobro mišljenje i on to zna.