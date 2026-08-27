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Igor Todorović, koji se proslavio kao Dr Iggy progovorio je o svojim počecima, te finansijskoj neizvesnosti s kojom se onda suočio. Za snimanje prvog albuma, naime, trebalo mu je mnogo novca, međutim, kako ga nije imao - razmišljao je o pozajmicama, sponzorima, a mogao je i da ostane bez očeve kuće.

"Pamtin tatin savet"

1/5 Vidi galeriju Dr Igi Foto: ATA images, Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

On se s tim, pak, nije slagao. Otvoreno je rekao Igiju da "ne bi mogao tako da živi".

- Pamtim tatin savet, kada sam napravio taj prvi album sa svojim kompozitorom... Nisam imao novca da ga izdamo, trebalo je platiti studio, a to je bilo negde oko 10.000 maraka. To je u to vreme bila ozbiljna suma, kao kada bi ti neko danas tražio 50.000 evra. Ja to, naravno, nisam imao i morao sam da tražim sponzore ili da pozajmljujem pare - počeo je on u emisiji "Demanti".

Otac mu je potom kazao da ne želi da zbog njegove muzičke karijere rizikuju porodičnu kuću.

- Meni je tata rekao: "Sine, nemoj da prodajemo kuću, jer ja sa dugovima neću da živim. Ako to sve propadne, ja ću morati te pare da vratim". Ja sam mu rekao: "Niko nije siguran da li će ovo krenuti ili neće. Ja volim te pesme i napravio sam ono što ja volim, a mislim da imam neki osećaj za to kako široke narodne mase razmišljaju i nadam se da će to krenuti" - otkrio je Todorović.

Srećom, imao je dobar osećaj.

- Ne da sam ga pogodio, nego bolje nije moglo - zaključio je on, prenosi "Informer".

Tragedija za tragedijom

1/5 Vidi galeriju Dr Igi Foto: Zorana Jevtić, Printscreen Pink

Igor Todorović, podsetimo, bez oca je ostao godinu i po dana nakon što mu je preminuo brat.

- Godinu i po dana nakon bratove smrti umro je i tata. On je bio profesor fizičkog, bio je legenda i svi su ga znali. Ja sam ga nasledio, samo što sam legenda u muzičkom smislu. Mama je umrla 2013. godine, izdržala je sedam, osam godina nakon bratove smrti, ali je mnogo patila za njim. Za roditelje nema ništa gore nego kada izgube dete. Silom prilika sam ostao sam, i nije rešenje da sada i ja odem za njima. Prvih godinu dana nisam mogao da nađem mir, ali je sada sve okej - ispričao je bio Igor u velikoj ispovesti za 24sedam jednom prilikom.