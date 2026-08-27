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Nemanja Đurić, poznatiji kao Đekson, reper i nekadašnji učesnik prve sezone "Zadruge", ponovo je javno prozvao Nenada Macanovića Bebicu, prema kojem očigledno nema nimalo pozitivno mišljenje. Ovoga puta Đekson je podelio Bebicinu objavu na Instagramu, a uz nju ostavio ironičan komentar koji je odmah privukao pažnju.

"Ima više komentara od lajkova... Sigurno su onda komentari pozitivni", napisao je Đekson ironično na svom Instagram storiju.

1/9 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica ispao iz Elite 9 Foto: Kurir

Ovo nije prvi put da Đekson javno proziva Bebicu. Nedavno je svojim komentarom iznenadio mnoge kada je, uz snimak na kojem Bebica govori na televiziji, napisao:

Foto: Printscreeen

"Vidi ga ovaj mentol kao na televiziji nešto priča... Sad ću da odem u Šimanovce da mu isevam šamare usred emisije, gle sad", napisao je Đekson, čime je ponovo izazvao brojne reakcije javnosti.

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Đekson se, inače, prvo uključio uživo u emisiju i verbalno ratovao sa Bebicom.

Reper je odmah započeo žestoku paljbu, komentarišući Bebičino ponašanje i ranije fizičke sukobe.

- Zamisli da nabodeš Fiću na spavanju, to je kao da nabode Uroša na spavanju - započeo je Đekson, na šta mu je Bebica kratko uzvratio:

- To ti je koleginica.

1/8 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen

Đekson je nakon toga nastavio u još oštrijem tonu, ponižavajući Bebicu zbog njegovih bivših veza i učešća u rijalitiju.

- On slobodnije šeta od tebe gradom. Ti si totalno nezanimljiv, tebi je Teodora nešto najveće što si dostigao u životu. Ja sam hteo da te pitam kakav je ukus, je l' si toliko bio gorak ukus kad si morao da ga nabodeš? Želim ti na ruku s kojom si istetovirao Teodoru da ga ceo društvo dr*aš - sasuo mu je reper, dok mu je Bebica uzvratio provokacijom:

- A ti da ga ceo život razvoziš kroz autobus.

- Meni je žao što te nigde neću sresti u životu, jer imaš veliku sumu novca zbog Miljane i Teodore, za koju je znao da će mu odmah pobeći... J*bem li ti mamicu što ponižavaš Đukića, nikad nisam maltretirao slabije od sebe, ali tebe bih maltretirao - rekao je Đekson.

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