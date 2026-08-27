Slušaj vest

Nemanja Đurić, poznatiji kao Đekson, reper i nekadašnji učesnik prve sezone "Zadruge", ponovo je javno prozvao Nenada Macanovića Bebicu, prema kojem očigledno nema nimalo pozitivno mišljenje. Ovoga puta Đekson je podelio Bebicinu objavu na Instagramu, a uz nju ostavio ironičan komentar koji je odmah privukao pažnju.

"Ima više komentara od lajkova... Sigurno su onda komentari pozitivni", napisao je Đekson ironično na svom Instagram storiju.

Nenad Macanović Bebica ispao iz Elite 9 Foto: Kurir

Ovo nije prvi put da Đekson javno proziva Bebicu. Nedavno je svojim komentarom iznenadio mnoge kada je, uz snimak na kojem Bebica govori na televiziji, napisao:

2026-08-27 23_11_58-Microsoft Teams.png
Foto: Printscreeen

"Vidi ga ovaj mentol kao na televiziji nešto priča... Sad ću da odem u Šimanovce da mu isevam šamare usred emisije, gle sad", napisao je Đekson, čime je ponovo izazvao brojne reakcije javnosti.

Đekson branio Filipa

Đekson se, inače, prvo uključio uživo u emisiju i verbalno ratovao sa Bebicom.

Reper je odmah započeo žestoku paljbu, komentarišući Bebičino ponašanje i ranije fizičke sukobe.

- Zamisli da nabodeš Fiću na spavanju, to je kao da nabode Uroša na spavanju - započeo je Đekson, na šta mu je Bebica kratko uzvratio:

- To ti je koleginica.

Filip Đukić Foto: Printscreen

Đekson je nakon toga nastavio u još oštrijem tonu, ponižavajući Bebicu zbog njegovih bivših veza i učešća u rijalitiju.

- On slobodnije šeta od tebe gradom. Ti si totalno nezanimljiv, tebi je Teodora nešto najveće što si dostigao u životu. Ja sam hteo da te pitam kakav je ukus, je l' si toliko bio gorak ukus kad si morao da ga nabodeš? Želim ti na ruku s kojom si istetovirao Teodoru da ga ceo društvo dr*aš - sasuo mu je reper, dok mu je Bebica uzvratio provokacijom:

- A ti da ga ceo život razvoziš kroz autobus.

- Meni je žao što te nigde neću sresti u životu, jer imaš veliku sumu novca zbog Miljane i Teodore, za koju je znao da će mu odmah pobeći... J*bem li ti mamicu što ponižavaš Đukića, nikad nisam maltretirao slabije od sebe, ali tebe bih maltretirao - rekao je Đekson.

Ne propustiteRijaliti"VOLEO SAM MILJANU, ALI NISAM ŽELEO DETE SA NJOM" Šok ispovest Bebice, nakon toliko godina sve priznao: Progovorio i o Takiju i Teodori
WhatsApp Image 2026-07-20 at 22.25.54.jpeg
RijalitiOKONČANA JOŠ JEDNA LJUBAV U ELITI! Nakon javne prevare i pomirenja, rešili zauvek da se raziđu: "Mislim da je sada stvarno kraj"
Screenshot 2026-07-21 055900.png
Rijaliti"UZELA SAM STVARI" Veza Teodore i Bebice na klimavim nogama, porodica je imala uticaj: Nije nam stabilan odnos... Ovo je rekla za Stefana Karića
Teodora Delić
StarsZBOG FILIPA NEĆE DA SLAVI ROĐENDAN: Potres u Beloj kući nakon što je Bebica doneo odluku! Objasnio šta se krije iza toga: Nemam kompleks, nego...
filip-djukic-1-sonja-spasic.jpg

 Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

26:25
STARS 610 02.08.2026. Izvor: Kurir TV