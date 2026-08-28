Slušaj vest

Viki Miljković i njen suprug Dragan Tašković Taške godinama vredno rade i uspešno posluju, pa tako i uživaju u plodovima svog rada. Oni su odlučili da porodičnu vilu na Bežanijskoj kosi zamene luksuznim nekretninama u elitnom naselju srpske prestonice.

Kako se navodi, za ta tri luksuzna stana su izdvojili oko 1.500.000 evra, a samo jedna od tih nekretnina je procenjena na pola miliona evra!

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković i Dragan Tašković Taške Foto: Damir Dervišagić

Jedan od stanova opremljen je luksuznim nameštajem i staklenim zidovima koji razdvajaju prostorije, a kao šlag na tortu, tu je i prostrana terasa sa đakuzijem i ekskluzivnim detaljima. Ali, to nije sve.

Popularni bračni par sve više vremena provodi u Turskoj, u Istanbulu, zbog poslovnih obavza, a kako se navodi, i tu planiraju da kupe stan, upravo u elitnom kvartu.

"Dopala im se nekretnina vredna 500.000 evra"

- Viki i Taške su se odlično snašli u Istanbulu. Slobodno se može reći da je to njihova druga kuća. Tamo im je posao, lepo rade, a sada je došlo vreme i da pazare nekretninu za sebe. Stanovi tamo nisu nimalo jeftini, naročito ako se nalaze u određenim kvartovima. Sve je papreno skupo. Jedna nekretnina im se posebno dopala i ona vredi oko 500.000 evra. Nalazi se u delu gde živi Emina. Puca pogled na najlepši deo grada. Možda se Emina i Viki i poznaju, to već ne znam, ali znam da je Miljkovićeva već i jezik savladala. Odlično joj ide. Ne verujem da će se preseliti iz Srbije u Tursku, ipak je ovo njihova domovina, ali da će sebi uskoro obezbediti oazu mira da ne borave po hotelima i privatnim apartmanima to sigurno - rekao je tada izvor za "Blic".

1/8 Vidi galeriju Veliko finale "Pinkovih zvezda" okupilo je večeras članove žirija, takmičare i njihovu podršku, a upravo je stigla i folk zvezda Viki Miljković. Foto: Marko Karović

"Tamo legnem i uživam"

Viki Miljković ne krije sreću zbog poslovnog uspeha kada je biznis u pitanju.

- Na svakih 15 dana neko od nas mora da ode u Tursku, ili Taške ili ja. Uglavnom sam ja odlazila poslednjih nekoliko puta. Mi tamo uživamo, Istanbul je fenomenalan grad. Oni su hedonisti u svakom smislu te reči. Mi tamo volimo i izlaske i sve, ali toliko budemo umorni od posla da uveče odemo samo na neku večeru. Njihov spa obožavam, kao i turska kupatila, hamame. Tamo legnem i uživam - ispričala je Viki nedavno za domaće medije.

BONUS video: