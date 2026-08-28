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U programu uživo nastala je prava mala drama kada je Sofija Janićijević gostovala u emisiji zajedno sa Dačom Virijevićem i Urošem Stanićem, a vrhunac večeri bio je kada se uključila gledateljka Nena Opozicija, a zatim i Dane (70).

Jasno je da je Sofijino učešće u "Eliti 9" obeležila priča o navodnoj aferi sa pomenutim vremešnim gospodinom, a sada su nove tvrdnje isplivale na videlo.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

Naime, Nena je tvrdila da je Sofija bila intimna sa Danetom, nakon čega je ona to demantovala, te istakla da nisu bili intimni jer Dane zbog operacije i zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da ima takav odnos.

- Ništa me ne brine šta Nena kaže, što Dane kaže. Čovek nije u mogućnosti da ima bila kakav odnos. Njegova operacija je bila rizik. Rekla sam da nikada nismo bili intimni. - rekla je Sofija.

- Da li imaš dokaze za bilo šta što je izašlo za tebe, da demantuje? - pitala je voditeljka "Pinka".

- Sve što je Nena iznela poruke između mene i Daneta su tačne. - rekla je Sofija.

- Ja mu se javno izvinjavam što sam uvrerdila njegovu mamu i njega. Ja mu se izvinjavam za svaku ružnu reč. Htela sam da mu napišem poruku, kao čovek čoveku, da mu se izvinim. - dodala je Sofija.

Uključio se Dane

1/4 Vidi galeriju Dane se uključio uživo u program Foto: Pritnscreen Pink

Situacija se tu nije zaustavila, naprotiv. Usledilo je Danetovo uključenje koje je zateklo sve u studiju zbog onoga što je izneo.

- Dane, da li je istina ono što je Safet pričao da te je Sofija kupala i ono za dva, tri prsta? Dane, mi tebe ne čujemo ništa. Sofija mi je bila čudna, kao da ne priča istinu - pitao je Dača.

- Očekivala sam da će drugačije da se javi i da će da priča istinu. Kad je krenuo da ima jedan krevet više me ništa nije interesovalo. Neka radi šta želi na svoju odgovornost. - rekla je Sofija.

- Da li verujete u njeno pokajanje? Da li je isitna ovo što je Safet pričao da vas je kupala? - pitala je voditeljka.

- Da, istina je, kod mene kući - rekao je Dane.

- Nemam šta da odgovaram. Dalje ćemo drugačije. Ja sam se iskreno i ljudski izvinila - rekla je Sofija.

- Čuli ste da je rekao da je bezobraznica? - pitala je voditeljka.

- Mene on ne interesuje. Drago mi je što se uključio. - rekla je Sofija.

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