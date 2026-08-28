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Voditeljka Ana Radulović privlači pažnju svojih negovanim izgledom, a ovih dana se prilično priča o njoj nakon što je njen bivši, Mirče Radulović, dobio ćerku.

Ana mu je javno poželela sreću, otkrivši da joj je drago zbog njega, a onda je otputovala na luksuznu destinaciju odakle se redovno oglašava na Instagramu. Njene fotografije pored mora prikupile su brojne simpatije, a mnogi se slažu da nikad nije bolje izgledala.

Estetski zahvati

Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Međutim, neretko se dešavalo da joj postavljaju pitanja o estatskim zahvatima, a ona je jednom prilikom priznala da li je, i šta, menjala na sebi.

- Ja ne znam šta je sa ljudima, evo sad ću reći svima, moje su jagodice, moje obrve, moja brada, moje oči, radila sam grudi i usne i to je sve - otkrila je ona svojevremeno za domaće medije.

Pojavila se stara fotografija

Na Aninim društvenim mrežama mogu se pronaći i starije fotografije, a jedna od tih je posebno zanimljiva. Iako se moda promenila u odnosu na period kada je fotografisano, jedno je sigurno - voditeljka je uvek bila atraktivna.

Evo kako je ona izgledala ranije:

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Foto: Printscreen Instagram

Pored toga, Ana se jednom prilikom na svom profilu na Instagramu pohvalila da je završila Ekonomski fakultet, a tada je objavila snimak svog indeksa.

- Malo kasnim ali opravdano, od danas zvanično "diplomirani ekonomista"- napisala je Ana tada.

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STARS 615 23.08.2026. Izvor: Kurir TV