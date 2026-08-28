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Juče je u Sarajevu uhapšen Admir Arnautović Šmrk, bivši menadžer Jale Brata i Bube Korelija, koji je ranije dovođen i u vezu sa organizovanjem napada na Senidu. Tim povodom za Kurir se oglasila njegova advokatica Alena Begović, koja je poručila da očekuje da danas primi predlog za pritvor estradnog menadžera.

Ovako je izgledalo jučerašnje privođenje:

Pretresi na više lokacija

- On je juče lišen slobode. Ispitan je u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo. Verovatno će se ići sa predlogom za pritvor. Mi još uvek nismo primili predlog za pritvor, primićemo ga u toku dana. Kod njega ništa nije pronađeno od onoga što se navodi u medijima. Bili su mu pretresi na više lokacija u objektima koje koriste on i njegova porodica.

Ali, sve ono što se navodi u medijima - droga, novac, vozila, novčanice u većim iznosima - ništa od toga nije nađeno. Dakle, sve je čisto što se tiče pretresa lokacija koje koriste on i njegova porodica - priča za Kurir Šmrkova advokatica Alena Begović.

Foto: Printscreen LinkedIn

Optužnica za organizovani kriminal

Podsetimo, Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 11. avgusta optužnicu protiv Admira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića, koji se terete za organizovani kriminal, neovlašćeni promet opojnim drogama i oružjem, pranje novca te teško krivično delo protiv života i tela, objavljeno je na zvaničnoj stranici Suda BiH. Ova optužnica odvojena je od jučerašnjeg hapšenja, znači reč je o dva potpuno različita slučaja.

Prema optužnici od 11. avgusta Arnautović i Maglić su od decembra 2019. do kraja 2022. godine, zajedno s drugim osobama, organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal koja je delovala u Bosni i Hercegovini, državama Evropske unije i drugim zemljama. Grupa se, prema navodima Tužilaštva, bavila međunarodnim prometom kokaina i hašiša, kao i neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom.

1/4 Vidi galeriju Admir Arnautović Šmrk Foto: Twitter Printscreen, Printscreen, Pritnscreen

Prema navodima potvrđene optužnice, osumnjičeni su bili uključeni u organizovanje, pripremu i realizaciju nabavke, transporta, prodaje i posredovanja u međunarodnom prometu narkoticima. Za međusobnu komunikaciju, kako se navodi, koristili su posebno prilagođene mobilne telefone sa aplikacijom "Sky ECC", koja omogućava zaštićenu i šifrovanu komunikaciju.

Tužilaštvo ih takođe tereti da su, radi očuvanja svog uticaja i položaja, koristili nasilje i iznudu. Navodi se da su uspostavljanjem veza s drugim kriminalnim grupama i klanovima u regionu i inostranstvu izgradili snažnu poziciju, koju su potom koristili za vršenje pritiska na pojedince i nametanje svojih usluga zaštite od drugih kriminalnih grupa.

Arnautović i Maglić se terete za neovlašteni promet najmanje 5,5 kilograma kokaina, 10 kilograma hašiša, kao i najmanje šest komada vatrenog oružja.

Prema tvrdnjama Tužilaštva, kriminalnim aktivnostima pribavili su najmanje 438.105 KM. Dio tako stečenog novca, navodi se u optužnici, pokušavali su prikazati kao legalno stečena sredstva tako što su ga ubacivali u zakonite novčane tokove.

Zabrana putovanja i obavezna javljanja policiji

Foto: Printscreen

Alena je za Kurir progovorila i o optužnici, koja je potvrđena 11. avgusta u Sudu BiH i otkrila koji su dalji koraci:

- To je pred sudom BiH, ta optužnica je potvrđena. Sada teče rok od 15 dana za podnošenje prigovora na optužnicu, a u utorak je zakazano ročište pred Sudom BiH gde će se odlučivati o merama zabrane nakon potvrđivanje optužnice koje su sada na snazi - to je zabrana putovanja i obavezna javljanja u policijsku stanicu jednom mesečno. To je trenutni status - zaključila je advokatica Begović.

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