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Sinoć je emisija "Narod pita" bila potpuno uzbudljiva, s obzirom na to da se uživo u programu uključijo Dane (70), dok je Sofija Janićijević bila gost u studiju. Međutim, jedno telefonsko uključenje je posebno privuklo pažnju, a to je kada se uključio izvesni Saša.

1/4 Vidi galeriju Dane se uključio uživo u program Foto: Pritnscreen Pink

"Planirao da joj prepiše kuću, pričali smo kad je bila veridba"

- Ja sam iz Subotice, a ne okolina Beograda. Pričali smo tri puta, čini mi se. Ona je bila pored Daneta kad me je pitao da im budem kum.Ja sam znao da su oni u ljubavnoj vezi. preko leta su se spanđali. Znao sam da je planirao da joj prepiše kuće, da ju je kupio stvari. On je sredio apartman na Paliću koji je trebalo da ide na gospođicu. Meni je žao što je Dane bolestan. Verovatno ne bi bilo ništa od ovoga da da je čovek mogao da reši s njom to u četiri oka. Mi smo prvi put pričali to kad je bila veridba, drugi put kad si bila u bolnici i treći put u vezi tvoje firem jer ti je firma u problemima. - rekao je Saša.

- Za sva tri puta je istina. Prvi put si rekao da ti je drago što me čuješ i nismo pričali o veridbi nego smo pričali o glasačima za Elitu 8. - rekla je Sofija.

- Nije bilo reči o toga. Elitu 8 mi nemoj spominjati. Ovo što sam rekao je totalna istina. Rekao sam i da ti je bivši sa Minom. Je l' se sećaš toga? - pitao je Saša.

- Ne sećam se. - rekla je Sofija.

- Ja se sećam. Malo soi se zaigrala. Ušla si u Elitu da se osvetiš Terzi, to je bio plan. Ljubav je tu bila na visokom nivou i cvetala je. - rekao je Saša.

1/4 Vidi galeriju Sofija Janićijević u emisiji "Narod pita" Foto: Printscreen Pink

- Čuli smo se prvi put za glasače, zaboravila sam to za bolnicu. Možda je njemu Dane to pričao za kumstvo. Kako on to može da dokaže? Meni je Dane rekao da je on njegov potrčko. Sigurno ti je rekao da se uključiš večeras. - rekla je Sofija.

"Držao te je kao malo vode na dlanu"

- Ona demantuje to što njoj ne odgovara. Toliko da si kvarna, bezosećajna to nisam video u životu. Držao te je kao malo vode na dlanu. Sada pljuješ po njemu. Ti devojko treba da se lečiš. - rekao je Saša.

Je l' ti dao Dane koji dinar kao i po običaju da radiš i pričaš šta on kaže - rekla je Sofija.

- Nema šta on meni da da dinar. On je davao tebi i tvojoj mami - rekao je Saša.

- Ti ispada da ga bolje poznaješ od Daneta - dodao je Dača.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

- Meni je Dane pričao sve o njemu, ne znam ga uživo - rekla je Sofija.

- Šokiram sam njenim lažima. Treba da dovedete Doku, Atmira Albu i Daneta zajedno sa Sofijom u emisiju. - rekao je Sofija.

- Očekivala sam više od ovog uključenja. - rekla je Sofija.

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