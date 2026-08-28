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Nekadašnja učesnica "Elite", trudna Anita Stanojlović, provela je praznik Veliku Gospojinu u manastiru Ostrog. Ona je na svom Instagramu pokazala da je spavala pod Ostrogom, gde se molila za mir i blagostanje.

Anita Stanojlović uživa u zajednički provredenom vremenu sa svojim izabranikom Lukom Vujovićem, pa je na svom Instagramu obelodanila kako uživaju na primorju Crne Gore.

Foto: Printscreen Instagram

A kada su već tu, Anita je odlučila da poseti veliku svetinju, pa je u odmakloj trudnoći spavala pod otvorenim nebom i dočeka pod Ostrogom veliki praznik.

U obilasku svetinje joj je društvo pravila majka, koja, inače, sa Lukom ima odličan odnos i ne krije radost zbog sreće svoje ćerke.

Foto: Printscreen Instagram

Anita Stanojlović podsetimo, iz poslednje sezone rijalitija izašla je u drugom stanju. Sa svojim partnerom Lukom čeka devojčicu, a njih dvoje iz prethodnih veza oboje imaju sina, Luka Nou, a Anita Alekseja.

"Ne želim da pričam o tome"

Luka je inače otkrio da će upravo njegov sin odabrati ime za njihovu naslednicu.

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

- O Anitinoj porodici ne želim da pričam. To je sve za nas. Dok je nama lepo ne treba da širimo dalje priču. Imam podršku od njene porodice, moja porodica je upoznala, i ja sam drugu stranu. Ono što smo pričali unutra, mi smo to i uradili. Doći će i do venčanja, samo ja ne želim da otkrivam kad i šta. Naravno da će biti! Anita je žena sa kojom želim da se venčam. I prethodna žena kad mi je ostala trudna, odmah sam hteo da se venčamo. Imamo blagoslov od mog sina, rekao je Aniti ako se porodi 22. novembra da on bira ime, pošto je on rođen tog dana - naveo je Luka tada, a u međuvremenu je upoznao Anitinu majku i sa njom zakopao ratne sekire.

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