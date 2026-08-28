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Neke pesme se slušaju, neke se pevaju, a postoje i one koje se jednostavno – žive. Upravo takve su pesme Tome Zdravkovića, umetnika čiji su stihovi decenijama pratili generacije kroz ljubavi, rastanke, sreću, tugu i najvažnije životne trenutke.

1/9 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

Iako je prošlo 35 godina od kada je jedan od najvoljenijih pevača sa ovih prostora zauvek napustio ovaj svet, njegova muzika nije izgubila ništa od svoje snage. Naprotiv – Tomine pesme danas žive među novim generacijama, koje u njegovim stihovima pronalaze iste emocije koje su pronalazili i oni koji su ga slušali tokom njegovog života.

„Za Ljiljanu“, „Dotakao sam dno života“, „Kafana je moja sudbina“, „Danka“, „Tužno leto“, „Svirajte noćas samo za nju“ samo su neke od pesama koje su postale mnogo više od muzičkih hitova. One su postale uspomene, priče i soundtrack života brojnih ljudi.

Koncert posvećen Tomi Zdravkoviću

Upravo u čast njegovog neprolaznog dela, 30. septembra 2026. godine u Sava centru biće održan poseban koncert posvećen Tomi Zdravkoviću. Na dan kada se navršava 35 godina od njegove smrti, publika će imati priliku da se kroz njegove najveće pesme vrati u vreme kada je njegov glas umeo da dotakne baš ono mesto u duši koje je teško opisati rečima.

Foto: Promo

Karte za koncert upravo su puštene u prodaju, a svi koji žele da budu deo ove posebne večeri svoje ulaznice mogu obezbediti putem sajta Efinity⁠.

Biće to veče sećanja, emocija i pesama koje su dokazale da neke priče nikada ne prestaju da žive.

Jer Toma je otišao pre 35 godina, ali njegove pesme i dalje pevaju za sve nas.

„Pesme moje, vi za mene živite“