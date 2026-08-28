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Kako pišu crnogorski mediji, influenser Jovan Radulović Jodžir priveden je u Podgorici, a razlog tome je incident sa policijskim službenikom.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica lišili su slobode J.R. (38) iz Podgorice zbog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu policijskog službenika.

1/5 Vidi galeriju Jodžir i njegova supruga Foto: Printscreen, Instagram, Printskrin/Instagram

Novčana kazna

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.

- J.R. je lišen slobode zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika OB Podgorica i kažnjen na Sudu za prekršaje sa 900 evra - navedeno je u objavi Uprave policije na mreži X.

Informaciju su objavili crnogorski mediji, dok je Uprava policije slučaj saopštila putem svojih zvaničnih kanala.

Mi smo pozvali Jodžirov broj telefona, ali nam je veza izbačena.

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