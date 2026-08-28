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Kada je reč o budućim učesnicima "Elite 10", spekuliše se da će na imanje Bele kuće u Šimanovcima ušetati Ana Ćurčić. Iako je Milena Kačavenda, Anina bivša drugarica govorila o tome, Ćurčićka se nije do sada oglašavala.

1/8 Vidi galeriju Ana Ćurčić Foto: Printscreen, printscreen YT

Ana se oglasila

Međutim, nedelju dana pred početak jubilarne desete sezone, na Aninom Instagram nalogu je osvanula nova objava, za koju su mnogi pomislili da je upućena upravo Kačavendi, koja je u poslednje vreme često komentarisala Anu.

- S vremenom shvatiš da je najlepše kada se baviš svojim životom. Ne gledaš što radi, ne mešaš se u tuđe izbore i ne trošiš svoju energiju na ono što nije tvoje - glasila je objava, u kojoj je dodala:

- Svako ima svoj put, svoje greške i svoje lekcije. Zato gledaj svoje dvorište, čuvaj svoj mir i radi na sebi. Tuđe življenje nikada neće učiniti tvoje boljim - napisala je Ana.

Kačavenda o Ani

Podsetimo, Milena Kačavenda nedavno je govorila o ulasku u "Elitu 10" u slučaju da se sa njom u beloj kući zadese i Zvezdan i Ana.

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Kurir

- Čujem ja da Ana Ćurčić ulazi u "Elitu 10", pa ja nisam glupa žena, bez mene ona može sa Aneđlom Đurišić da se tera - rekla je Milena i otkrila da bi ona bila na Zvezdanovoj strani, kada bi sve troje ušli u rijaliti.

- Zvezdan u zatvoru u Švici, gde ti plaća pare, dečko radi u zatvoru i te pare ti uplaćuje i ti živiš od toga - rekla je ona i dodala:

- Ako lažem da je Zvezdan iz zatvora izdržavao, tu me seci - rekla je Milena ističući da Zvezdan o njoj nikada nije ružno govorio:

- Zvezdan nikada kao muškarac nije seo i rekao: "Milena, aj sedi dole, da ti ja kažem ko ti je drugarica. Ćutao i trpeo sve. Kad si ti čuo da je mene Zvezdan opleo, nikada. Niti ću ja njega - rekla je Milena u podkastu Dejana Dragojevića.

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