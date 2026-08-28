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Veliku pažnju javnosti privukla je vest o hapšenju Jovana Radulovića Jodžira, o čemu trenutno bruji region. Influenser se ovim povodom još uvek nije oglašavao, a mnoge je zaintrigiralo šta se sve odgiralo pre hapšenja.

1/11 Vidi galeriju Jovan Radulović Jodžir Foto: Instagram, Preent Screen, Privatna Arhiva

S obzirom na to da je Jodžir prilično aktivan na društvenim mrežama, jasno je pratiocima dao uvid u trag - šta se dešavalo pre nego što je uhapšen zbog navodnog ometanja i omalovažavanja službenog lica u Podgorici.

"Banke žute nemam"

Najpre se oglasio sa plaže i ispričao sa kojim problemom se suočio:

- Mislio sam da je za mene leto završeno i da banke žute više nemam. Ali, juče sam rešio problem, pa da danem dušom danas. Šta je u pitanju; zaglavili mi pare na kripto berzi, sve što sam imao. Ja funkcionišem sve preko kripta i većina isplata imam preko kripta. Nije mi bilo dobro. Ima tamo podrška, tražili su dokumenta, potvrfu u tranksackciji. Mislio sam da nemam žute banke - obratio se Radulović na društvenim mrežama, istakavši da je na kraju ipak uspeo da reši problem.

Lumpovanje u provodu

A zatim, usledili su snimci i fotografije iz provoda, a po svemu sudeći - influenser se dao sevdahu. U društvu četiri muškarca, bio je za stolom na kom se nalazila kibla sa alkoholom - pivo, vino i kisela voda.

Foto: Printscreen/Instagram

Obratio se mami

Reklo bi se da je alkohol učinio svoje, pa se Jodžir predao emocijama i zabeležio pesme koje su ga, čini se, pogodile. Prva pesma koju je usnimio iz provoda, bila je "Lažu te" - Amadeus Benda, uz njegov opis: "Laju svašta...".

Iako je pomenuta pesma ljubavna, nije poznato da li je ovo upućeno njegovoj izabranici Ireni Radulović.

01:16 Jovan Radulović Jodžir u kafani pre hapšenja Izvor: Instagram/jodziir

Sledeću numeru, "Ljiljana", čuvenog Tome Zdravkovića, Jodžir je direktno posvetio njegovoj mami uz reči: "Majko, volim te".

Nakon toga, Radulović se nije oglašavao, a vest o njegovom hapšenju potresla je region.

Hapšenje

Podsetimo, kako pišu crnogorski mediji, influenser Jovan Radulović Jodžirpriveden je u Podgorici, a razlog tome je incident sa policijskim službenikom.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica lišili su slobode J.R. (38) iz Podgorice zbog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, na štetu policijskog službenika.

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.

1/5 Vidi galeriju Jodžir i njegova supruga Foto: Printscreen, Instagram, Printskrin/Instagram

- J.R. je lišen slobode zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika OB Podgorica i kažnjen na Sudu za prekršaje sa 900 evra - navedeno je u objavi Uprave policije na mreži X.

Informaciju su objavili crnogorski mediji, dok je Uprava policije slučaj saopštila putem svojih zvaničnih kanala.

Mi smo pozvali Jodžirov broj telefona, ali nam je veza izbačena.

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