Slušaj vest

Sanja Kužet više neće biti voditeljka emisije "Zvezde Granda". Voditeljka je rešila da nakon 13 godina saradnje napusti Grand produkciju. Ona je poslednje dve godine bila na porodiljskom odsustvu, a njeno mesto zauzela je Ana Sević.

Ovim povodom oglasila se Sanja i potvrdila da je napustila "Zvezde Granda".

- Posle mnogo lepih i važnih godina provedenih u Grandu, donela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno, sa osećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim. Za godine koje sam provela u Grandu vezuju me brojne lepe uspomene. Imala sam priliku da radim posao koji volim, bila sam uvažavana, poštovana i profesionalno ispunjena. A ono najvrednije što nosim iz ovog perioda jesu ljudi — kolege sa kojima sam delila godine rada i scenu - navela je Sanja u svom saopštenju pa nastavila:

- Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je pre 13 godina ukazano poverenje i pružena prilika da postanem deo jedne velike priče. To poverenje mi je mnogo značilo i zauvek ću biti zahvalna čoveku koji je verovao u mene. Danas, kada njega više nema, sasvim je prirodno da osećam da se završava i jedno vreme koje je bilo važno za sve nas. Zahvalna sam na svemu što sam kroz ovaj posao naučila, na ljudima koje sam upoznala i na iskustvima koja su me profesionalno oblikovala. Grand ostaje jedno važno poglavlje moje karijere. Ne odlazim sa osećajem da nešto ostavljam iza sebe, već sa zahvalnošću za sve što sam u tom poglavlju živela - navela je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Kužet Foto: Petar Aleksić, Sonja Spasić, Printscreen

Saopštenjem se oglasila i Grand produkcija

- Grand produkcija obaveštava javnost da Sanja Kužet, nakon 13 godina uspešne saradnje, više neće biti deo naše produkcije i emisije „Zvezde Granda“. Nakon zajedničkog sagledavanja budućih planova, Sanja Kužet i Grand produkcija doneli su odluku o sporazumnom završetku saradnje! Od Sanje se rastajemo u prijateljskom i korektnom tonu, uz veliko međusobno poštovanje, zahvalnost i uvažavanje svega što smo zajedno gradili tokom prethodnih godina!

Sanja je svojim profesionalizmom, harizmom, energijom i predanošću ostavila snažan i neizbrisiv pečat u našoj produkciji.

Njeno prisustvo bilo je važan deo „Zvezda Granda“, a godine koje smo proveli zajedno zauvek će ostati deo istorije ove emisije i Granda. Želimo joj mnogo sreće i uspeha u budućim poslovnim i životnim izazovima! Verujemo u Sanju i navijaćemo za nju i u godinama koje dolaze, sa istim ponosom i podrškom koju smo joj pružali svih prethodnih godina - stoji u Grandovom saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Sanja Kužet Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Navedeno je da kao voditelji u narednoj sezoni ostaju Ana Sević i Milan Mitrović

- „Zvezde Granda“ nastavljaju dalje, a u narednoj sezoni publiku će ponovo dočekati dobro poznati i omiljeni voditeljski tandem, Ana Sević i Milan Mitrović.