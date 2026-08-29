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Juče je osvanula vest da je influenser Jovan Radulović Jodžir uhapšen zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, zbog čega mu je propisana kazna od 900 evra, ali to nije prvi put da je imao susreta sa policijom.

Jedna od njegovih situacija kada se susreo sa nadležnim organima dogodila se u Beogradu, pre dve godina, u u najluksuznijem naselju. Incident se tada dogodio zbog nepropisnog parkiranja.

Foto: print screen novomusic

Radulović se tada ponašao bahato, a policija to nije tolerisala. Na video-snimku koji se pojavio na kanalu Novo mjuzik na platformi Jutjub do detalja se vidi cela situacija i rasprava između Jovana i nadležnih organa.

Jodžir dolazi u naselje, parkira svoj auto nasred ulice, a onda seda u kafić i ispija kafu sa svojim prijateljima. U jednom momentu se pojavljuje komunalni policajac, koji gleda u auto crnogorskog influensera, i tada se i sam Jovan njemu javlja i prilazi mu.

Nakon što mu komunalac objašnjava u čemu je problem i obaveštava ga da mora da pomeri auto, Jodžir se tome suprotstavlja i vraća se u lokal, gde nastavlja ispijanje pića i druženje s prijateljima. U jednom momentu se okreće prema policajcu i nešto mu dobacuje, a onda upotrebljava svoj telefon i s nekim komunicira putem poruka.

Reagovala interventna

Neumorni policajac i dalje stoji pored njegovog četvorotočkaša, upisuje tablice i verovatno piše kaznu, a onda mu influenser prilazi i pokazuje mu svoj telefon. Službeno lice ne obraća pažnju na to, a onda se približavaju autu i Radulović seda na vozačevo mesto, ali se i dalje ne pomera, već pokazuje svoja dokumenta. S obzirom na to da je vreme prolazilo, a influenser nije uradio ono što je trebalo kako bi se situacija rešila mirno, ubrzo je došla interventna jedinica. Video-snimak se ovde prekida.

Skandal sa ženom

1/4 Vidi galeriju Irena Radulović u kupaćem kostimu Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, u jednom trenutku je internet bio preplavljen eksplicitnim fotografijama Irene Radulović iz Crne Gore, a njen suprug Jovan Jodžir Radulović se tada oglasio i demantovao sve spekulacije o razvodu.

Za razliku od njega, ona na ovu temu nije želela da govori. Ali, bez obzira na to, Irena se neretko oglašava na društvenim mrežama, gde često objavljuje fotografije i sa svojim suprugom, što sugeriše da skandal nije mogao da poremeti njihov brak.,

U jeku skandala, Jodžir je javno je stao uz suprugu i pružio joj podršku.

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