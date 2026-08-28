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Nakon incidenta sa službenikom policije, Jovan Radulović Jodžir je uhapšen u Podgorici zbog ometanja reda i mira i omalovažavanja policijskog lica, te dobio novčanu kaznu u iznosu od 900 evra.

Crnogorski influenser Jodžir je, inače, poznat po brojnim ekscesima, koji su ga poslednjih godina pratili.

1/11 Vidi galeriju Jovan Radulović Jodžir Foto: Instagram, Preent Screen, Privatna Arhiva

Njegova porodica se našla u jeku skandala, kada su fotografije Jodžirove supruge Irene Radulović isplivale u javnost. Tada su vesti o razvodu, preplavile medije, ali ih je Jodžir demantovao kada je otkrio da je u njegovom braku sve u najboljem redu.

Jodžir o Ireninoj eksplicitnoj fotografiji

Jodžir je u martu objasnio kako je njegovo oglašavanje o navodnom razvodu od supruge Irene bilo smišljeno kako bi se privukla pažnja javnosti kako bi govorio o temi zloupotrebljene Irenine fotografije.

- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir.

1/4 Vidi galeriju Jodžir sa suprugom Irenom na moru Foto: Printscreen Instagram

On je zatim objasnio kako je nastala čitava drama oko Irenine fotografije koja je iskorišćena kako bi naudili njemu i njegovoj porodici.

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan - ispričao je on besno.

Zapalili mu dva automobila

Influenser je svojevremeno na svom Instagramu objavio video zapaljenog "Golfa" i na svoj prepoznatljiv način se našalio da prodaje ključeve od automobila jer mu je samo to ostalo od njega.

Tada je internetom kružio snimak paljenja Jovanovog auta.

1/5 Vidi galeriju Zapaljen automobil Jovana Radulovića Jodžir Foto: Privatna Arhiva

Radulović je tada pokazao potpuno uništen automobil, od kojeg nije ostalo apsolutno ništa - garež.

Nadzorne kamere su dvadeset minuta nakon ponoći snimile mušku osobu, obučenu u svetlu duksericu, kako sa kesom u ruci prilazi Radulovićevom golfu parkiranom ispred zgrade. Muškarac vozilo poliva tečnošću, pali i beži.

1/6 Vidi galeriju Influenseru zapaljen auto, od mašine ostala samo garež Foto: Privatna Arhiva

Ovo nije prvi ovakav napad na njega, jer mu je i u martu 2021. godine zapaljen "BMW", a policija još uvek nije rasvetlila taj slučaj.

Izborna kampanja

Inače, kako su prvobitno prenele "Vijesti", a na osnovu podataka do kojih je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Radulović je za svoju izbornu kampanju u Crnoj Gori iz budžeta dobio 25.272 evra, od čega je potrošio svega 485 evra. S obzirom na to da po zakonu nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je stavio u džep, čime je okarakterisan kao "finansijski pobednik izbora".

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