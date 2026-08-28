ZAPALILI MU AUTOMOBILE, UZEO OD CRNE GORE 25.000 EVRA, GOLE SLIKE... Ovo su svi skandali uhapšenog Jodžira (FOTO)
Nakon incidenta sa službenikom policije, Jovan Radulović Jodžir je uhapšen u Podgorici zbog ometanja reda i mira i omalovažavanja policijskog lica, te dobio novčanu kaznu u iznosu od 900 evra.
Crnogorski influenser Jodžir je, inače, poznat po brojnim ekscesima, koji su ga poslednjih godina pratili.
Njegova porodica se našla u jeku skandala, kada su fotografije Jodžirove supruge Irene Radulović isplivale u javnost. Tada su vesti o razvodu, preplavile medije, ali ih je Jodžir demantovao kada je otkrio da je u njegovom braku sve u najboljem redu.
Jodžir o Ireninoj eksplicitnoj fotografiji
Jodžir je u martu objasnio kako je njegovo oglašavanje o navodnom razvodu od supruge Irene bilo smišljeno kako bi se privukla pažnja javnosti kako bi govorio o temi zloupotrebljene Irenine fotografije.
- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir.
On je zatim objasnio kako je nastala čitava drama oko Irenine fotografije koja je iskorišćena kako bi naudili njemu i njegovoj porodici.
- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan - ispričao je on besno.
Zapalili mu dva automobila
Influenser je svojevremeno na svom Instagramu objavio video zapaljenog "Golfa" i na svoj prepoznatljiv način se našalio da prodaje ključeve od automobila jer mu je samo to ostalo od njega.
Tada je internetom kružio snimak paljenja Jovanovog auta.
Radulović je tada pokazao potpuno uništen automobil, od kojeg nije ostalo apsolutno ništa - garež.
Nadzorne kamere su dvadeset minuta nakon ponoći snimile mušku osobu, obučenu u svetlu duksericu, kako sa kesom u ruci prilazi Radulovićevom golfu parkiranom ispred zgrade. Muškarac vozilo poliva tečnošću, pali i beži.
Ovo nije prvi ovakav napad na njega, jer mu je i u martu 2021. godine zapaljen "BMW", a policija još uvek nije rasvetlila taj slučaj.
Izborna kampanja
Inače, kako su prvobitno prenele "Vijesti", a na osnovu podataka do kojih je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Radulović je za svoju izbornu kampanju u Crnoj Gori iz budžeta dobio 25.272 evra, od čega je potrošio svega 485 evra. S obzirom na to da po zakonu nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je stavio u džep, čime je okarakterisan kao "finansijski pobednik izbora".
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