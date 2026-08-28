Dr Igi se zajedno s kolegama iz devedesetih vrati na scenu, redovno imaju koncerte širom Srbije

Slušaj vest

Denser Igor Todorović, poznatiji kao Dr Igi na svojim leđima nosi teret gubitaka najbližih, a danas o tome otvoreno govori, ne skrivajući koliko su tragične vesti imale jak uticaj na njega.

On je otvorio dušu i prisetio se gubitaka, te otkrio kako mu se život promenio nakon toga.

"Više nisam isti"

1/5 Vidi galeriju Dr Igi Foto: Zorana Jevtić, Printscreen Pink

Todorović je istakao da više nije isti čovek, kao i to da mu ljudi koje je izgubio nedostaju do današnjeg dana.

- Pa, ja posle gubitaka živim potpuno novi život. Više nisam isti, ne razmišljam isto kao što sam razmišljao dok su bili živi. Jako mi nedostaju. Ja u zidovima moje kuće vidim njih, osećam njihovo prisustvo i kao da su tu njihove duše i da mogu da vide šta radim - rekao je Dr Iggy za "Informer".

Prisetio se i pokojnog brata, bola koji ne prolazi, ali sećanje na njega ostaje. Zbog tog bola, Igi se na dve godine okrenuo od muzike. Govorio je o bratu, otkrio je da je on imao nešto drugačiji odnos prema novcu, voleo skupocene stvari, a pevač se, govoreći o pojedinostima, prisetio koliko je teško podneo njegov odlazak:

1/7 Vidi galeriju Dr Igi Foto: Printscreen Pink, Printskrin/Instagram, Preent Screen

"Devojka je saznala da se razboleo i odmah ga ostavila"

- Moj brat nije imao banke žute, ali je voleo skupe stvari. Ja sam mu davao pare, plaćao skijanje. Ja kažem - živeo je kratko, ali slatko. On je bežao od kamera, nije hteo uopšte da se pojavljuje. Devojka koja je saznala da se razboleo odmah ga je ostavila. Ja to nisam mogao da verujem - rekao je Dr Iggy.

"Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka"

Tokom devedesetih godina, Dr Igi je bio jedno od omiljenih lica sa dens scene. Zarađivao je velike količine novca, a tog perioda se danas seća kao najlepšeg u životu. Ne krije da je novac trošio bez zadrške. Imao je svoju jahtu od osam metara koja je trošila neverovatnih 70 litara benzina na sat, a posedovao je i nekoliko automobila. O svojoj zaradi i rasipništvu pevač je iskreno govorio svojevremeno:

1/6 Vidi galeriju Ovako denser izgleda danas Foto: Dragana Udovičić, Printskrin, Damir Dervišagić

- Mesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina. Na prva dva albuma uzeo sam 2.000.000 maraka, kakvih sto soma? I da sam imao malo više pameti, uzeo bih još barem toliko. Sve je to došlo kako je i otišlo, trošio sam sumanuto brzo i sumanuto mnogo.

Dr Igi danas živi skromno i nije zvanično zaposlen, mada je sa prijateljem pokrenuo privatan posao. Ističe da mu je sada najvažnije da ima za osnovne potrebe i skijanje. Pored finansijskog pada, prema pisanju domaćih medija, pevač se nosi i sa velikom usamljenošću jer se nikada nije ženio i nema dece. Iako priželjkuje ljubav i misli da bi bio divan, odgovoran otac, svestan je da su mu šanse za usvajanje male.

BONUS video: