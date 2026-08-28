"MRTVA USTA NE GOVORE" Uhapšeni Jodžir tvrdio da je njegov otac bio sa Ksenijom Pajčin: Gledamo majka, sestra i ja...
Vest o hapšenju Jovana Radulovića Jodžira zbog ometanja reda i mira i navodnog napada na policajca, brzo se proširila, a influenser je ranije bio sklon skandalima i šokantnim izjavama kojih se region priseća nakon ove vesti.
Tako je Radulović jednom prilikom izneo tvrdnje da je njegov otac varao njegovu majku sa stradalom pevačicom Ksenijom Pajčin.
"Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin"
Naime, Jodžir je jednom prilikom gostovao u emisiji na "Hype" i tada nešto detaljnije progovorio o svojoj porodici, te se osvrnuo na Kseniju Pajčin i svog oca, nakon čega je Ksenijina sestra odmah reagovala.
- Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin - počeo je Jodžir.
- Ako majka sad gleda, ubiće me - rekao je Jovan kroz smeh, pa nastavio:
"Majko, izvini"
- Majko, izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, "Sunčane skale" su u pitanju, tada je grupa "Luna" nastupala sa pesmom "Devet i po nedelja".
- Tada je moj tata bio u žiriju, ne - lažem, bio je iza žirija, pre toga se čuo sa mojom majkom i kaže joj: "Možda idem, možda ne idem", ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu.
"Gledamo majka, sestra i ja..."
Radulović je ispričao i anegdotu koja se desila tada:
- Moj otac je tada vozio Mercedes S klasu i slomio je onu antenu od Mercedesa, bila je ona velika antena i sedi prvi red iza žirija. Kaže onom kranisti da ne prolazi kranom jer će da ga vidi. Mi kući na Zabjelo gledamo ja, majka i sestra.
Dalje je nastavio:
- Kranista se nešto zaneo i prošao onim kranom ovako, a gospodin Rajko sedi ovako, a Ksenija do njega naslonila mu glavu tu. On onom antenom čuka onoga i viče Luna 12. Ja koji vičem majko eno ga tata, nisam ga video 2,3 meseca. Ona dolazi ovako i veli je**la sam ti majku sad -izjavio je Jovan Radulović na Hype.
Stigao odgovor Ksenijine sestre
Ovim povodom tada se oglasila si sestra pokojne pevačice Ksenije Pajčin, Mia, koju je priča potresla.
- Mrtva usta ne mogu da govore. A vi svi samo pričajte - napisala je ona tada na Instagramu.
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