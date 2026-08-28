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Vest o hapšenju Jovana Radulovića Jodžira zbog ometanja reda i mira i navodnog napada na policajca, brzo se proširila, a influenser je ranije bio sklon skandalima i šokantnim izjavama kojih se region priseća nakon ove vesti.

Tako je Radulović jednom prilikom izneo tvrdnje da je njegov otac varao njegovu majku sa stradalom pevačicom Ksenijom Pajčin.

1/11 Vidi galeriju Ksenija Pajčin Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/Youtube, Foto: Kurir / Marina Lopičić

"Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin"

Naime, Jodžir je jednom prilikom gostovao u emisiji na "Hype" i tada nešto detaljnije progovorio o svojoj porodici, te se osvrnuo na Kseniju Pajčin i svog oca, nakon čega je Ksenijina sestra odmah reagovala.

- Moj otac je bio sa Ksenijom Pajčin - počeo je Jodžir.

- Ako majka sad gleda, ubiće me - rekao je Jovan kroz smeh, pa nastavio:

"Majko, izvini"

- Majko, izvini, ali jeste tako. Ja ne mogu da tvrdim, ja samo pričam ono što su pričali ljudi. Jeste to je bilo kada je Ksenija došla tad u Herceg Novi, "Sunčane skale" su u pitanju, tada je grupa "Luna" nastupala sa pesmom "Devet i po nedelja".

Foto: Printskrin/Instagram

- Tada je moj tata bio u žiriju, ne - lažem, bio je iza žirija, pre toga se čuo sa mojom majkom i kaže joj: "Možda idem, možda ne idem", ali tu je bila Ksenija. Moj otac je tad zakupio Titovu vilu.

"Gledamo majka, sestra i ja..."

Radulović je ispričao i anegdotu koja se desila tada:

- Moj otac je tada vozio Mercedes S klasu i slomio je onu antenu od Mercedesa, bila je ona velika antena i sedi prvi red iza žirija. Kaže onom kranisti da ne prolazi kranom jer će da ga vidi. Mi kući na Zabjelo gledamo ja, majka i sestra.

1/11 Vidi galeriju Jovan Radulović Jodžir Foto: Instagram, Preent Screen, Privatna Arhiva

Dalje je nastavio:

- Kranista se nešto zaneo i prošao onim kranom ovako, a gospodin Rajko sedi ovako, a Ksenija do njega naslonila mu glavu tu. On onom antenom čuka onoga i viče Luna 12. Ja koji vičem majko eno ga tata, nisam ga video 2,3 meseca. Ona dolazi ovako i veli je**la sam ti majku sad -izjavio je Jovan Radulović na Hype.

Stigao odgovor Ksenijine sestre

Ovim povodom tada se oglasila si sestra pokojne pevačice Ksenije Pajčin, Mia, koju je priča potresla.

- Mrtva usta ne mogu da govore. A vi svi samo pričajte - napisala je ona tada na Instagramu.

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