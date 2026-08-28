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Sestre Aradinović su ovih dana privukle veliku pažnju medija nakon što je Indi poručila da je sestra za nju "mrtva", a potom je usledilo i pokajanje.

Indi se sada ponovo oglasila, ovog puta, uplakana.

Naime, nakon što je sestru Editu Aradinović javno zamolila za oproštaj, Indi je na svom Instagram profilu podelila fotografiju na kojoj plače.

Foto: Printscreen Instagram

Javnost još uvek nije zvanično upoznata sa tim da li je do pomirenja došlo, s obzirom na to da je Edita suzdržana, te ne iznosi detalje povodom ovog slučaja.

Mađutim, ubrzo nakon "uplakane" fotografije, Indi je na svom Instagramu objavila novu, na kojoj je napisala: "Raspoloženje se podiže".

Foto: Printscreen Instagram

"Sve što boli moju sestru boli i mene"

Podsećamo, Indi je na svom Instagramu u objavi sahranila majku i sestru, da bi se samo dva dana kasnije pokajala:

1/5 Vidi galeriju Indi i Edita Aradinović Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Privatna arhiva, Marko Karović

- Lepo je prepoznati svoje greške i da se pomoliš za oprost. Prvo prema Bogu, a onda i prema osobi koju sam povredila. Jer je đavo došao u prvi plan i pobedio me. To je sasvim okej i normalno da osetim svu bol i pokajanje, jer sve što boli moju sestru, boli i mene. I neće se nikad ponoviti - napisala je ona u svojoj objavi na mrežama.

Nakon što je na mrežama objavila jezive objave o majci i sestri pokajala i sestri uputila izvinjenje:

- Seko, volim te najviše na svetu. A najviše volim bebu. Žao mi je zbog glupog nesporazuma, koji sam donela u javnost!!! Neće se više nikad ponoviti - napisala je ona.

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