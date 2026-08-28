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Dolazak Stanije Dobrojević na otvaranje desete sezone "Elite" se očekuje 5. septmebra, kada i počinje rijaliti, a čini se da je pobednica "Elite 9" već polako počela sa pripremama.

Starleta je redovno aktivna na društvenim mrežama, a sada se pohvalila promenom koja nije prošla neopaženo. Naime, uradila je nadogradnju kose, koja na fotografiji deluje toliko gusto i dugačko, da bi joj mnoge dame pozavidele.

Foto: Printscreen Instagram

Dužina nadogradnje prelazi njene kukove, a ono što kvalitetne ekstenzije razlikuje od drugih jeste to što mogu izgledati toliko prirodno da je teško primetiti gde počinje prirodna kosa, a upravo to je slučaj kada je reč o kosi pobednici "Elite 9".

Nema sumnje da će Stanija na otvaranju "Elite 10" ostavi jak utisak. Inače, nedavno je govorila o pripremama za spektakl i bila je veoma tajanstvena.

"Možda i ostanem koji dan..."

- Ovih dana niko nije mogao da me dobije na telefon, osim Velikog šefa, koji mi je javio kada počinju vežbe za otvaranje. Pripreme su u toku i biće to pravi spektakl. Očekivala sam da nosim haljinu, ali videćemo šta ćemo izvesti i da li će haljina uopšte biti opcija. Možda ostanem i koji dan -bio bi to pravi bum! - ispričala je starleta za Blic.

Podsetimo, ona se tada osvrnula i na bivšeg partnera, Asmina Durdžića:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Ne bih komentarisala više njihove porodične odnose i drago mi je što sam daleko izvan toga. Želim svima sve najlepše i ne zanima me više bilo šta. Najbitnije je šta ja mislim, ne pratim ništa i ne zanima me - iskrena je starleta.

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