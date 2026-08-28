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Nakon haosa koji je izbio u emisiji "Narod pita", oglasila se Sofija Janićijević koja je satima slušala brojne kritike i pitanja gledalaca.

Nakon svega što se izdešavalo tokom večeri, Sofija se obratila pratiocima, a prema njenoj objavi, može se zaključiti da joj je situacija teško pala.

Poručila je da, bez obzira na sve, želi da ostane verna sebi, kao i da kroz težak period prođe dostojanstveno.

"Svet ume da bude surovo mesto"

- Svet ume da bude surovo mesto, ali najveća pobeda je ostati svoj i kada te lome. Ovo sve nosim dostojanstveno, jer znam ko sam i šta je istina. Danas ne glumim snagu! Nije slabost priznati da boli, slabost je ostati nem pred nepravdom. Polako skupljam svoje deliće, jer znam da me ova tuga neće definisati, već samo naučiti kako da još jače zasijam - napisala je Sofija.

Haos u programu uživo

Podsetimo, u programu uživo nastala je prava mala drama kada je Sofija Janićijević gostovala u emisiji zajedno sa Dačom Virijevićem i Urošem Stanićem, a vrhunac večeri bio je kada se uključila gledateljka Nena Opozicija, a zatim i Dane (70).

Naime, Nena je tvrdila da je Sofija bila intimna sa Danetom, nakon čega je ona to demantovala, te istakla da nisu bili intimni jer Dane zbog operacije i zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da ima takav odnos.

- Ništa me ne brine šta Nena kaže, što Dane kaže. Čovek nije u mogućnosti da ima bila kakav odnos. Njegova operacija je bila rizik. Rekla sam da nikada nismo bili intimni. - rekla je Sofija.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Kurir, Marko Karović

- Da li imaš dokaze za bilo šta što je izašlo za tebe, da demantuje? - pitala je voditeljka "Pinka".

- Sve što je Nena iznela poruke između mene i Daneta su tačne. - rekla je Sofija.

- Ja mu se javno izvinjavam što sam uvrerdila njegovu mamu i njega. Ja mu se izvinjavam za svaku ružnu reč. Htela sam da mu napišem poruku, kao čovek čoveku, da mu se izvinim. - dodala je Sofija.

Šta je Dane poručio tokom svog uključenja možete pročitati OVDE.

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