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Nakon vesti koja se brzinom svetlosti proširila po regionu - da je Jovan Radulović Jodžir uhapšen zbog ometanja reda i mira i napada na policajca, čekalo se njegovo oglašavanje, a sada se oglasio i potvrdio navode.

Naime, influenser se obratio pratiocima na svom nalogu na Instagramu sledećim rečima:

"Stvar koju ne znate..."

- Mislio sam da iskuliram, ali bolje da vam kažem o čemu se radi. Ne znate ništa o meni i ja volim što ne znate ništa o meni. Jesam bio uhapšen, jesam izvređao policajca.

Bio je i on bezobrazan, ali, stvar koju ne znate, to je da smo se taj čovek i ja izgrlili i izljubili i izvinio sam se njemu i njegovoj porodici zbog neprijatnosti. Bio sam dosta bezobrazan, ali sam ukapirao da sam pogrešio.

1/11 Vidi galeriju Jovan Radulović Jodžir Foto: Instagram, Preent Screen, Privatna Arhiva

"Kriv sam"

Jodžir priznaje da je kriv zbog incidenta koji se dogodio:

- Sudija mi je dodelila kaznu od 900 evra, to nije za pritovr, da znate. Nema elemenata krivičnog dela, nego je prekršaj i to je novčana kazna, 900 evra, koju ću platiti, jer sam kriv.

"Oduzeli su mi vozilo"

Radulović je, takođe, otkrio da je došlo do novog susreta sa policijom, te da su mu oduzeli vozilo:

1/5 Vidi galeriju Jodžir i njegova supruga Foto: Printscreen, Instagram, Printskrin/Instagram

- Sve ovo je bilo prekjuče, ja sam pušten posle par sati i pošao da se kupam, bio u Ulcinju i evo iz Ulcinja sam sad krenuo da se nađem sa porodicom, ženom i decom.

Zaustavila me je policija, opet sam bio na nekoj proveri. Oduzeli su mi vozilo na proveru. Potpuno poštujem i skidam kapu, sve u skladu sa zakonom, da se proveri, nikakav problem, sve u redu - zaključio je Jodžir u svom obraćanju na društvenoj mreži.

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