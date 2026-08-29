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Pevač Mirče Radulović ženi se po drugi put, ekskluzivno saznaje Kurir. Bivši muž Ane Radulović odlučio je da novu ljubav kruniše brakom, ali ovog puta želi da sve protekne daleko od očiju javnosti.

Čuva se

On uveliko sa svojom izabranicom planira venčanje daleko od očiju javnosti, a organizaciju drži u strogoj tajnosti kako bi najlepši dan prošao bez pompe. Prema rečima izvora bliskog pevaču, Mirče je ovog puta rešio da ljubav sačuva od javnosti i da ceremonija bude intimna, baš onako kako on i njegova partnerka žele.

Biće veselo

1/5 Vidi galeriju Srećan u novoj ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Paparaco Kurir



Kako smo saznali, Mirče je presrećan i siguran da je pronašao pravu osobu. Zato želi da se venčanje pamti po emocijama, a ne po naslovima i snimcima sa društvenih mreža. Plan je da sve bude u krugu porodice i najbližih prijatelja. Ne želi veliku estradnu svadbu, sa stotinama gostiju i kamerama na svakom koraku.

Na njegovoj svadbi neće biti mnogo poznatih lica. Pozivnicu će, kako saznajemo, dobiti samo nekolicina pevača i prijatelja sa estrade s kojima je tokom godina izgradio iskreno prijateljstvo. Među zvanicama biće njegov kolega Ljuba Perućica, čija supruga Katarina je kuma Mirčetove buduće supruge, a očekuje se da će se s njima veseliti Miloš Brkić i Dragica Zlatić, s kojima je Radulović u bliskim prijateljskim odnosima.

Odsečan

Pozvali smo Mirčeta, a on je bio kratak.

- Odakle vam ta informacija? Vi ste to saznali i pre mene. Nemam komentar - poručio je Mirče, koji je u istom stilu odgovorio i kad je nedavno dobio dete, pošto je svoje slavlje tim povodom pokušao da sakrije pod izgovorom da je pravio maskenbal.