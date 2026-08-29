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Hapšenje Admira Arnautovića, poznatijeg kao Šmrk, bivšeg menadžera Džala Brata i Bube Korelija, Senide i Maje Berović, i dalje je tema u medijima, a novi detalji isplivavaju na površinu.

Ovom estradnom menadžeru su lisice stavili pripadnici MUP Kantona Sarajevo i Obaveštajno-bezbednosne agencije BiH u četvrtak, nakon čega je sproveden u prostorije MUP KS, a juče je predat tužilaštvu. On je osumnjičen da je počinio krivična dela iznuda, izazivanje opšte opasnosti i pripremanje krivičnog dela, dok je 11. avgusta sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu za organizovani kriminal, neovlašćenu trgovinu narkoticima i oružjem, pranje novca i teško krivično delo protiv života i tela. U pitanju su dva odvojena slučaja.

Sve je zvanično

Prema zvaničnom sudskom dokumentu, Arnautović i njegov prijatelj Adnan Maglić, zvani Magla, od decembra 2019. do kraja 2022. godine su organizovali kriminalnu grupu koja je, prema tvrdnjama tužilaštva, delovala u BiH, zemljama Evropske unije i drugim državama.

Na teret im se stavlja međunarodni promet najmanje pet i po kilograma kokaina, najmanje 10 kilograma hašiša i najmanje šest komada vatrenog oružja. Tužilaštvo ih tereti i da su kriminalnim aktivnostima ostvarili najmanje 438.105 konvertibilnih maraka protivpravne imovinske koristi, koju su potom pokušavali da uvedu u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina, automobila i druge vredne imovine i izgradnjom i renoviranjem objekata.

Sumnjiva posla

1/7 Vidi galeriju Priveden pred lice pravde Foto: Printscreen/Linkedin, Printscreen/Avaz.ba, Avaz.ba



Posebno težak deo optužnice odnosi se na tvrdnju da su njih dvojica organizovali grupu za organizovani kriminal. Za tu kvalifikaciju krivični zakon BiH predviđa najmanje 10 godina zatvora ili dugotrajni zatvor. Raspon ove kazne je od 20 do 45 godina.

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Podsetimo, za Kurir je o slučaju Arnautovića govorila njegova advokatica Alena Begović. Najpre se osvrnula na njegovo hapšenje.

- On je u četvrtak lišen slobode. Ispitan je u prostorijama MUP Kantona Sarajevo. Verovatno će se ići s predlogom za pritvor. Kod njega ništa nije pronađeno od onoga što se navodi u medijima. Bili su pretresi na više lokacija u objektima koje koriste on i njegova porodica. Ali sve ono što se navodi u medijima - droga, novac, vozila, novčanice u većim iznosima - ništa od toga nije nađeno. Dakle, sve je čisto što se tiče pretresa lokacija koje koriste on i njegova porodica - rekla je Begovićeva pa prokomentarisala i potvrđenu optužnicu od 11. avgusta.

- Ta optužnica je potvrđena pred sudom BiH. Sada teče rok od 15 dana za podnošenje prigovora na optužnicu, a u utorak je zakazano ročište pred sudom BiH na kom će se odlučivati o merama zabrane nakon potvrđivanja optužnice koje su sada na snazi, to je zabrana putovanja i obavezna javljanja u policijsku stanicu jednom mesečno. To je trenutni status - zaključila je advokatica Begović.