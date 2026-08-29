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U vreme kada su društvene mreže postale mesto na kojem publika bez zadrške secira svaki nastup, glas, stajling i pokret estradnih zvezda, retko kome pođe za rukom da dobije gotovo jednoglasne pohvale. Upravo to se dogodilo Dragani Mirković, čija se pevačka karijera i vokalne sposobnosti ovih dana naširoko analiziraju na internetu.

Sve je transparentno

1/3 Vidi galeriju Korisnici društvenih mreža ocenili Foto: Printscreen

Na platformama na kojima korisnici često imaju oštre komentare na račun domaće estrade, Dragana je postala primer pevačice koja je, prema mišljenju mnogih, uspela da sačuva kvalitet glasa uprkos decenijama karijere. Komentari koji se nižu ispod snimaka sa njenih nastupa puni su komplimenata, a mnogi ističu da upravo uživo pokazuje koliko je njen vokal i dalje moćan.

Jedan korisnik posebno je izdvojio ono što ga je najviše iznenadilo.

„Dragana zvuči bolje nego na CD-u.“

Očekivano

Sličan utisak imao je i drugi komentator, koji je naglasio da inače nije ljubitelj folk muzike, ali da je pevačicin glas ostavio snažan utisak.

"Nisam tip koji sluša narodnu i folk muziku, ali ona baš čuva glas. Gaga je bez konkurencije."

"Uživo zvuči kao da peva na plejbek"

Posebnu pažnju privukli su komentari ljudi koji su imali priliku da Draganu slušaju na koncertima. Mnogi tvrde da su tek tada shvatili koliko je njen glas ostao stabilan i precizan.Jedna korisnica prisetila se prošlogodišnjeg nastupa u klubu u Požarevcu i opisala iskustvo koje ju je prijatno iznenadilo.

"Ona je zaista vokalno sjajna. Pprošlog leta uživo je zvučala kao da peva na plejbek. Bila sam prijatno iznenađena. Da ne govorim o njenom odnosu prema publici."

Upravo taj komentar otvorio je novu raspravu o tome koliko je danas teško pronaći izvođača koji može da iznese čitav koncert bez oslanjanja na studijske trikove i dodatnu vokalnu podršku.

Publika primetila ono što mnogi prećute

Dok su analizirali njene nastupe, korisnici društvenih mreža posebno su isticali jednu stvar Dragana, kako tvrde, ne koristi prateće vokale da bi prikrila eventualne slabosti, niti pravi duge pauze koje su danas česte na velikim koncertima.

"Peva bez pratećih vokala da je podrže i bez gostujućih pevača da pravi pauze svakih pola sata."

Takvi komentari posebno su odjeknuli među ljubiteljima muzike koji smatraju da je upravo izvođenje uživo najveći pokazatelj kvaliteta jednog pevača.

Oduševila

1/5 Vidi galeriju Pevačica je briljantna Foto: Dušan Cakić, Petar Aleksić

U raspravi nije izostala ni analiza razloga zbog kojih Dragana i posle toliko godina zvuči gotovo isto kao na početku karijere. Pojedini korisnici smatraju da je odgovor u načinu života i profesionalnom odnosu prema poslu.

"Jedna od najboljih pevačica na ovim prostorima. Jako dobar pevač. Plus pomaže to što ne puši dve pakle dnevno i ne pije kao Rus. I što nije radna klupska pevačica."

Iako su mišljenja o estradi često podeljena, oko jedne stvari mnogi su se složili, Dragana Mirković uspela je da sačuva ono što je pevačima najvažnije, prepoznatljiv glas koji i posle decenija karijere zvuči sigurno, snažno i autentično.

Karijera koja traje decenijama

Dragana, već više od četiri decenije važi za jedno od najvećih imena regionalne muzičke scene. Tokom karijere prodala je milionske tiraže albuma, održala brojne koncerte širom Balkana i dijaspore i izgradila status pevačice čije pesme povezuju različite generacije.

Upravo zbog toga ne čudi što se svaki novi snimak sa njenog nastupa detaljno komentariše na društvenim mrežama. Ovoga puta, međutim, umesto kritika koje često prate javne ličnosti, usledio je gotovo jednoglasan zaključak - Dragana Mirković ostala je jedan od retkih vokala domaće scene za koji publika smatra da uživo zvuči jednako impresivno kao i na studijskim snimcima.