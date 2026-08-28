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Dijana Radonjić, na društvenim mrežama poznata kao Dijana Diline, podelila je sa pratiocima detalje teškog perioda kroz koji prolazi nakon nezgode sa električnim trotinetom.

Ostala bez osam prednjih zuba

Pad koji je, kako kaže, trajao svega nekoliko sekundi ostavio je ozbiljne posledice. Dijana je tom prilikom zadobila prelom vilice, a povrede su bile toliko teške da je ostala bez čak osam prednjih zuba.

Nakon nesreće usledio je niz stomatoloških intervencija. Kako je otkrila, polomljeni zubi morali su da budu izvađeni u korenu, nakon čega je prošla kroz operaciju tokom koje su joj ugrađeni implantati. Tokom zahvata otvorene su joj i gornja i donja desni, a ukupno je postavljeno pet implantata u obe vilice.

1/6 Vidi galeriju Dijana Radonjić, na društvenim mrežama poznata kao Dijana Diline, podelila je sa pratiocima detalje teškog perioda kroz koji prolazi nakon nezgode sa električnim trotinetom. Foto: Printscreen

Sekund nepažnje, meseci oporavka

Dijana je na Instagramu otvoreno govorila o posledicama nesreće, ali i o tome kako izgleda njen oporavak.

- Proći će i ove muke i krezavost i jedva čekam da vidite nove, još lepše. Zubar mi je izvadio osam polomljenih zuba u korenu, otvarali su mi gornje i donje desni i onda u njih stavili pet implantata. Ostala sam bez osam prednjih zdravih zuba sve zbog pada sa električnog trotineta, kada sam polomila i vilicu - napisala je.

Kako je navela, posledice nesreće nisu se završile samo na povredama vilice i zuba. Zbog svega što je doživela, suočila se i sa paralizom dela lica, koja je, prema njenim rečima, trajala četiri meseca.

- Sekund nepažnje je meni doneo milion problema, pa čak i onu paralizu pola lica na četiri meseca - dodala je Dijana.

Ovako je Dijana izgledala pre nesreće:

1/7 Vidi galeriju Dijana Dilajn Foto: Printscreen/Instagram/diline_dijana

Uprkos svemu, influenserka pokušava da i kroz težak period zadrži vedar duh i prepoznatljiv smisao za humor. Tako je svoju trenutnu situaciju opisala na sebi svojstven način:

- Trenutno krezavi, naduti i modri Drakula. Od pakla do raja.

Dijana sada prolazi kroz period oporavka i čeka završetak celog procesa, nakon kojeg će, kako najavljuje, dobiti nove zube i ponovo moći da se osmehne bez posledica koje joj je nesreća ostavila.